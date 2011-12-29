به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی آثار قم پژوهی و تجلیل از پیشگامان قم پژوهی که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد، با اشاره به اینکه قم جایگاه مرجعیت شیعی است، تصریح کرد: جایگاه ویژه قم را از دو منظر، یکی از منظر دوستان و حامیان این پایگاه و دیگری دشمنان این پایگاه مهم فکری و فطری می‌توان مورد توجه قرار داد.



وی ادامه داد: مرجعیت شیعی که قم به عنوان پایگاه اصلی آن شناخته می‌شود الان در معرض تهاجمات دشمن از طریق تحقیق و پژوهش صرف نظر از حملات نظامی و دیگر تهدیدات است.



آثار قم پژوهی نیازمند اختصاص بودجه ویژه است



دری با اشاره به برخی از کارهای پژوهشی دشمنان از جمله نشانه رفتن فرهنگ عاشورا و قم به عنوان پایگاه این فرهنگ، تاکید کرد: باید در مقابل این کارهای پژوهشی دشمنان، از آثار قم پژوهی به صورت جدی حمایت شود و برای آن بودجه خاصی اختصاص یابد و سیاست کلان وزارت ارشاد نیز حمایت از این آثار پژوهشی است.



وی با تاکید بر اینکه هر آنچه در مورد قم و شناخت آن کار شود، کم است، اظهار داشت: آثاری که ما در این زمینه خلق می‌کنیم تنها برای قم و ایران نیست و امروز جهان تشنه این پژوهش هاست و ما باید زمینه‌ای را فراهم کنیم تا قم را به این جهان تشنه معرفی کنیم.



باید از ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات در زمینه پژوهش‌های قم‌شناسی بهره گرفت



معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه یادآور شد: باید از ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این زمینه بهره گرفته و به آثار پژوهشی و پژوهشگران بها داده شود.