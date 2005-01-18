تبليغ فرهنگي در حياط خلوت فرهنگسراها جواب نمي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر اسنفديار رحيم مشايي در چهارمين همايش علمي آموزشي مديران روابط عمومي مراكز فرهنگي در مشهد در پاسخ به انتقاد كساني كه با اصطلاح "فرهنگ بيلبوردي" تمام فعاليتهاي مراكز فرهنگي هنري را بي اجر مي كنند ، اظهار داشت: بهترين كارهاي فرهنگي بدون تبليغات جذاب و فراگير عقيم و بي نتيجه مي ماند و تبليغ خوب جوهره فرهنگ سازي است.

وي كه در جمع مديران و كاركنان روابط عمومي فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ سخن مي گفت ، به استفاده از تمامي ابزارهاي تبليغات سالم در حوزه فعاليت هاي فرهنگي تاكيد كرد و افزود: مكتب انسان ساز اسلام تبليغ صحيح را اساس گرايش بشريت به آخرين و كامل ترين دين الهي مي داند، تمامي معارف اين دين بزرگ به پيامبر اكرم(ص) منتقل شد اما اين ابتداي كار بود و خداوند به رسولش فرمود اگر ابلاغ نكني رسالتت را انجام نداده اي و اين بهترين سند براي تاكيد بر نقش مهم روابط عمومي و تبليغات است.

حسين هاتفي فارمد، مدير كل روابط عمومي و امور بين المللي سازمان فرهنگي هنري نيز در اين همايش با اشاره به اجراي مستمر طرح ساماندهي و آموزش نيروهاي روابط عمومي تاكيد كرد : بايد در حوزه فعاليتهاي روابط عمومي تعامل با مردم را به سطحي عالي برسانيم.

وي نقش روابط عمومي را در برنامه ريزي فرهنگي مراكز ضروري و تعيين كننده دانست و افزود: حضور روابط عمومي در طراحي و اجراي برنامه ها و فعاليت ها ارتباط با مخاطبين را تسهيل مي كند و حجم وسيع فعاليت ها و نقش حساس روابط عمومي ايجاب مي كند افرادي متخصص ، مجرب و آگاه در اين حوزه فعاليت كنند.