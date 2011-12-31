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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۲

دومین فیلم مصطفی کیایی/

مهدی هاشمی با "غیرمجاز" مهمان جشنواره می‌شود

مهدی هاشمی با "غیرمجاز" مهمان جشنواره می‌شود

فیلم سینمایی "غیر مجاز" ساخته مصطفی کیایی با بازی مهدی هاشمی برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش شد.

مصطفی کیایی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: نسخه‌ای از فیلم را 5 دی ماه به دفتر جشنواره ارائه  وهمچنین برای گرفتن پروانه نمایش "غیر مجاز" نیز اقدام کرده‌ایم.

وی افزود: هم اکنون منتظر گرفتن پروانه ساخت فیلم "آقازاده‌ها" هستم که تهیه‌کنندگی آن برعهده مسعود جعفری‌جوزانی است. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اسفند امسال فیلم وارد پیش تولید می‌شود و اریبهشت 91 حتما کلید خواهد خورد.

درخلاصه فیلم "غیر مجاز" با نام قبلی "بزن بریم بهشت" آمده است: اواسط دهه 60 و اوج دوران جنگ مردی حدود 50 ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس‌آنجلسی و فیلم‌های ویدئویی است. او در اثر یک اتفاق در می‌یابد که توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند. 

بازیگران این فیلم عبارتند از: مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیائی، بهشاد شریفیان، علی کوچکی، امیر عزیزی، پوریا رحیمی، زهره بختیاری، ملودی آرام‌نیا، مسعود انتظاری، محمد حاج حسینی، علی گلزاده، علی زمانی، علیرضا رشیدی، کاظم نجارزاده، یوسف قلیچ  و مهدی فقیه.

کد مطلب 1496445

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