ثبت نام 4 آشوری برای انتخابات مجلس نهم/با دستور رهبری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس هشتم که عصر امروز، پنجشنبه برای ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به فرمانداری تهران آمده بود، در جمع خبرنگاران حضور یافت و در خصوص انتخابات مجلس و حقوق اقلیت های دینی گفت: همه چیز در قانون اساسی مندرج است و قانون اساسی ایران الگویی برای کشورهایی است که در آن مردمانی از ادیان الهی مختلف زندگی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ایران نخستین کشوری است که حقوق اقلیت های دینی را به رسمت شناخته است، گفت: مجامع بین المللی ایران را به عدم رعایت حقوق اقلیت ها محکوم می کنند درحالیکه باید بیایند و ببینند که اقلیت ها در ایران چگونه حقوق خود را به دست می آورند.

بت کلیا ادامه داد: نمایندگان اقلیت های دینی همواره در صحن علنی و غیرعلنی مجلس حضوری چشمگیر دارند و حتی رای آنها می تواند در تغییر ارائه رای اعتماد به یک وزیر موثر باشد.

وی همچنین درباره تفاوت حقوق دیه مسلمانان با اقلیت های دینی گفت: به حکم حکومتی مقام معظم رهبری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان برابر شد و همچنین با فتوای آیات عظام این امر در دستور کار قرار گرفت.

وی در پایان گفت: تا کنون 4 آشوری برای دوره نهم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.