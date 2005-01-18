مي خواهند امر درمان مردم را به دست بخش خصوصي بسپارند

سال 83 سالي پر از التهاب بود براي بهداشت و درمان كشور، بسياري از صاحب نظران معتقد بودند عامل اصلي اين التهاب ها پايين بودن سرانه بهداشت و درمان است.

همه كساني كه به نوعي با مساله خدمات درماني در كشور سر و كار داشتند منتظر بودند تا زمان تصويب بودجه سال 84 فرا برسد و هر طور شده اين بودجه را كمي به واقعيت نزديك كنند.

كارشناسان وزارت بهداشت و نظام پزشكي همگي متفق القول بوده و هستند كه براي حل مشكلات و مسايل بهداشت و درمان كشور سرانه بهداشت بايد حداقل تا مرز 5 هزار تومان افزايش پيدا كند، اين مبلغ به كميسيون بهداشت و درمان پيشنهاد شد اما چون منبع تامين اعتبار آن وجود نداشت ، كميسيون اين مبلغ را تا 3هزار و 800 تومان كاهش داد.

اما بنا به ضرب المثل قديمي "دست بالاي دست بسيار است" سازمان مديريت مبلغي ديگر را به تصويب رساند و به مجلس ارايه كرد. مبلغي كه باعث شده تمامي دست اندر كاران بهداشت و درمان جامعه در يك شوك عميق فرو روند. سرانه بهداشت سال 84 با 650 تومان كاهش به 2 هزار و 150 تومان رسيد و اين گامي موثر بود كه سازمان مديريت در مبارزه با تورم برداشت!

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: سازمان مديريت براي جان بيماران ارزشي قائل نيست، اصلا براي مردم ارزش قائل نيست.

دكتر جهانبخش اميني مي افزايد: با تصويب اين سرانه تمامي بيمارستان هاي دولتي ورشكسته خواهند شد، به اين ترتيب بهداشت و درمان جامعه كه با جان مردم سرو كار دارد به دست بخش خصوصي مي افتد.

وي تصريح مي كند: در سال 83 ما با مشكلات زيادي دست به گريبان بوديم ، بسياري ازبيمارستان هاي دولتي به دليل نداشتن بودجه در آستانه ورشكستگي قرار دارند، حالا اگر قرار باشد سرانه بهداشت و درمان در سال 84 كمتر از سال 83 باشد كه بايد منتظر فاجعه باشيم.

دكتر اميني ضمن اين كه اين اقدام سازمان مديريت را در نظر نگرفتن مشكلات اصلي بهداشت و درمان مردم مي داند، مي گويد: كنترل تعرفه ها در بخش خصوصي كاري غير ممكن است، حال در نظر بگيريد اگر بيمارستان هاي دولتي تعطيل و مردم مجبور باشند براي گرفتن خدمات درماني راهي بيمارستان هاي خصوصي شوند، چه فاجعه اي رخ مي دهد.

وي خاطر نشان مي كند: آيا واقعا تمام مردم توان پرداخت هزينه هاي درماني در بخش خصوصي را دارند، در حال حاضر كه بيش از 70 درصد هزينه هاي درماني را مردم مي پردازند، حال در نظر بگيريد با تعرفه هاي بخش خصوصي اين 70 درصد چقدر به مردم فشار مي آورد.

اما ديگر عضو كميسيون بهداشت در اين رابطه مي گويد: سرانه در نظر گرفته شده بسيار نامناسب است و فاصله ما را نسبت به سال گذشته با سرانه واقعي بيشتر مي كند ، در حالي كه قرار بود امسال با افزايش سرانه و نزديك تر كردن آن به واقعيت كمي از مشكلات بهداشت و درمان جامعه حل شود.

دكتر فخرالدين حيدري مي افزايد: كميسيون تمام تلاش خود را مي كند كه سرانه پيشنهادي سازمان مديريت را افزايش دهد، به تصويب رسيدن چنين سرانه اي جز ايجاد مشكلات عديده براي بخش بهداشت و درمان ارمغان ديگري در بر نخواهد داشت .

وي تصريح مي كند: طرح هاي افزايش بودجه تا 5 روز ديگر در كميسيون بهداشت و درمان بررسي مي شود، سپس براي بررسي نهايي به كميسيون تلفيق مي رود و در آنجا تصويب يا رد خواهد شد، در صورت عدم تصويب مجددا به صحن علني مجلس مي رود تا مورد بررسي قرار گيرد.

دكتر حيدري ضمن اظهار اميدواري براي افزايش سرانه درمان مي گويد: اميدواريم بتوانيم اين مبلغ را افزايش دهيم چرا كه در غير اين صورت در زمينه خدمات درماني با مشكلات عديده اي رو به رو خواهيم شد.