مشاوران وزیر ورزش و جوانان از اماکن ورزشی البرز دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نیکخو و حسن رنگرز مشاوران دکتر عباسی وزیر ورزش وجوانان به همراه بهروزمنتقمی مدیر کل ورزش وجوانان استان البرز با حضور دراماکن ورزشی استان به بازدید از امکانات ورزشی استان پرداختند.

بهروز منتقمی مدیر کل ورزش وجوانان استان البرز در حاشیه حضور مشاوران وزیر در کرج و بازدید ازاستان البرز ابراز داشت: مسئولیت پذیری نقش موثری در افزایش کارایی و اثربخشی هرسازمانی دارد و از همین رو همواره از مدیران ستادی اداره کل ورزش وجوانان البرز تقاضا دارم تا در راستای بهبود کیفیت و موفقیت دستگاه تازه تاسیس البرز بکوشند.

وی ادامه داد: به طور حتم شناسایی مشکلات و معضلات ورزش و استفاده از توان نیروهای جوان به منظور رفع موانع موجود را در دستور کار خود داشته بدلیل اینکه باید به مدیران جوان هم آموزش داد و هم اعتماد کرد.

مدیر کل ورزش وجوانان استان البرز تصریح کرد: حضور مهندس نیکخو وحسن رنگرز مشاوران با تجربه دکتر عباسی وزیر ورزش وجوانان در البرز و بازدید از این استان وهمراهی مدیران جوان ورزش البرز در این جلسات ، باعث انتقال تجربیات مدیران کشوری به جوانان البرزی می شود.

مهندس نیکخو یکی از مدیران با تجربه ورزش کشور و حسن رنگرز که در مسابقات جهانی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ مدال‌های طلا و برنز کشتی فرنگی را از آن خود کرد و یکی از پرافتخارترین فرنگی کاران تاریخ ایران به شمار می‌رود که در حال حاضر مشاور جوان وزیر ورزش وجوانان است.