صدا و سیما باید جامعه را به طرف خداوند سوق دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشاره به فعالیت‌های فراگیر صدا و سیما افزود: صدا و سیما، مدرسه و دانشگاهی بزرگ است و باید طوری باشد که مردم را بسازد، و جامعه را به طرف خداوند متعال سوق دهد.



وی به نقش بی‌بدیل صدا و سیما در اثرگذاری بر مردم اشاره کرد و ادامه داد: هیچ نهادی به اندازه صدا و سیما با عقاید و افکار و اخلاق مردم ارتباط مستقیم ندارد و اگر این مرکز درست کار کند، خیلی از نواقص و نقاط ضعفی که در جامعه وجود دارد برطرف می‌شود.



صافی گلپایگانی وظیفه و مسئولیت مدیران و برنامه‌ریزان صدا و سیما را بسیار خطیر ارزیابی کرد و اظهار داشت: هر چه روی برنامه‌های صدا و سیما کار شود و مسئولان آن اهتمام داشته باشند واقعاً سزاوار است و از طرف دیگر اگر مسامحه هم باشد، کم آن هم بسیار زیانبار و خطرناک است.



وی با ابراز تأسف از برخی برنامه‌های صدا و سیما به مسئولان تذکر دادند: باید همه مواظب باشیم و این وابسته به این است که از صدر تا ذیل، همه احساس مسئولیت کنند و هدفشان اجرای دستورات و معارف اهل بیت علیهم السلام، اخلاق اسلامی، استقلال و مبارزه با غرب‌گرایی، و نیز مبارزه با آن‌هایی که اسلام‌زدایی می‌کنند، باشد.



مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از بیانات خویش با تاکید بر حفظ و پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب افزود: فرهنگ اختلاط و عدم تفکیک جنسیتی در جامعه، فرهنگ غیر اسلامی است و فرهنگ ما، فرهنگ قرآن و اسلام است.



صافی گلپایگانی در پایان با آرزوی موفقیت برای همه‌ خدمتگزاران به اسلام ابراز امیدواری کرد: امیدوارم همه موفق باشید و بتوانید در این شرایط، طوری عمل کنید که موجب شوکت نظام اسلامی در خارج و داخل شوید و برنامه‌هایی بسازید که به مردم روح و نشاط اسلامی بدهد.



یادآور می‌شود: در ابتدای این دیدار، مدیر کل صدا و سیمای مرکز قم، گزارشی از فعالیت‌های این مرکز ارائه، و آمادگی خود را جهت انجام دستورات مراجع معظم تقلید اعلام کرد.