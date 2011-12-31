توسعه رشته بیلیارد نیازمند بستر سازی مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی صادق نژاد در اولین مجمع انتخاباتی ریاست هیئت بولینگ و بیلیارد استان البرز گفت: فرهنگ سازی در ترویج ورزش بولینگ و بیلیارد نقش بسزایی دارد.

وی ضمن تبریک کسب مدال طلای اسنوکر جهان توسط ورزشکار ایرانی و صعود 26 پله ای در رنکینگ جهانی گفت: بیلیارد از جمله رشته هایی است که همیشه مورد بی مهری قرار گرفته و امید داریم که در استان البرز توجه بیشتری به این رشته شود.

وی ادامه داد: رشته ورزشی بیلیارد در بازی جهانی المپیک 32 مدال و بولینگ 36 مدال را به خود اختصاص داده و باید زمینه هایی برای سرمایه گزاری در این رشته فراهم شود تا شاهد پیشرفت هرچه بیشتر در این مهم باشیم.

دبیر فدارسیون بولینگ و بیلیارد با تاکید بر ایجاد زمینه های فعالیت بانوان در این رشته گفت: کمیته ها باید فعال شوند و حضور پیشکسوتان و باشگاه داران در کادر هیئت و ارتباط با دانشگاهها برای انجام کارهای پژوهشی و علمی در این رشته موجب پیشرفت هرچه بیشتر این رشته خواهد شد.