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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

عضو کمیسیون امنیت ملی:

ترجیح می دهم از طرف جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس شرکت کنم

ترجیح می دهم از طرف جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس شرکت کنم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ترجیح می دهم از طرف جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنم اما در صورتی که در لیست جبهه پایداری نیز حضور داشته باشم برای من فرقی نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه حجت الاسلام حسین ابراهیمی باحضور در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: از حوزه شهرستان بیرجند واقع در خراسان جنوبی داوطلب حضور در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی خواهم شد.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی افزود: جامعه روحانیت مبارز عضو جبهه متحد اصولگرایان است و طبیعتا بنده در لیست جبهه متحد حضور دارم اما اگر در لیست جبهه پایداری هم باشم برای ما فرقی نمی کند.

وی با ابراز امیدواری به ارائه لیست واحد از طرف جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان در ارزیابی عملکرد مجلس هشتم گفت: بنده معتقدم مجلس هشتم مجلسی پرتوان، حساس، مسئولیت پذیر، تقریبا به موقع تصمیم گیر و در خط ولایت بود.

ابراهیمی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در جلسه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان داشتند از مواضع داخلی و خارجی مجلس هشتم تقدیر کردند.

وی در ادامه تصویب طرح بیمه بیکاری را از مهمترین مصوبات مجلس خواند و در خصوص روند رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفت: تا پایان مجلس هشتم مواد اعاده شده این طرح از شورای نگهبان در مجلس هشتم بررسی خواهد شد و به تصویب می رسد.

کد مطلب 1496467

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