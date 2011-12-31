  1. استانها
  2. قم
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

محرری خبر داد:

شهرک مهدیه پایلوت حذف قبوض می‌شود

شهرک مهدیه پایلوت حذف قبوض می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم گفت: با توجه به راه اندازی سامانه قبض ایران، پرداخت قبوض شهرک مهدیه قم حذف شده و پرداخت‌ها از طریق سامانه‌ها انجام خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری در جلسه هماهنگی پرداخت غیر حضوری قبوض گفت: چاپ قبض و ارائه آن به مشتری هزینه بسیاری را به دنبال داشته و مشکلات بسیاری را نیز به بار خواهد آورد.
 
وی تصریح کرد: باید با استفاده از سامانه‌های پرداختی و حذف قبوض از هزینه بالای آن جلوگیری کرد و جلوی سو استفاده‌ها را نیز گرفت.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم ادامه داد: به منظور سهولت در کار‌ها و عدم حضور مردم به بانک‌ها که موجب شلوغی و ازدحام و از بین رفتن وقت مردم می‌شود، سامانه‌های پرداختی راه اندازی شده که همشهریان می‌توانند به راحتی قبوض خود را پرداخت کنند.
 
محرری بیان داشت: باید بر روی این کار تبلیغات انجام بگیرد و مردم نیز سهولت کار را احساس کنند تا پرداخت الکترونیک قبوض گسترش پیدا کند.
 
وی از اجرای طرح پایلوت در قم خبر داد و گفت: شهرک مهدیه قم به عنوان طرح پایلوت برای حدف قبوض در نظر گرفته شده است که از دوره‌های بعدی این کار صورت خواهد گرفت.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم اضافه کرد: پس از اتمام پایلوت این طرح در دیگر مناطق شهری قم نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 1496472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها