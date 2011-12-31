اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

برگزاری آزمون ارتقاء کمربند تکواندو البرزیها در محمد شهر

نوذری سرپرست هیئت تکواندواستان، در این دوره از آزمون 170 تکواندو کار حضور داشتند که در پایان در آزمون ارتقاء کمربند آبی به قرمز از 90 شرکت کننده 74 تکواندو کار موفق به اخذ ارتقاء شدند، در آزمون قرمز به دان یک از 67 تکواندو کار 62 نفر پیروز از این آزمون بیرون آمدند و در آزمون دان 1 به 2 از 30 ورزشکار شرکت کننده 29 نفر حکم ارتقاء کمربند دریافت کردند.

زهرا باباخانلو، فریبا نظم ده، نرگس حسینی و صدیقه پور کسمایی ممتحنین این آزمون بودند.

اعلام برنامه های هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک دردهه فجر

هیات آمادگی جسمانی و ایروبیک استان، این هیئت در نظر دارد در تاریخ 30 دی ماه سال جاری مسابقات ایروبیک رزمی و ایروبیک کودکان را برگزار کند.

همچنین در هفت بهمن سال جاری مسابقات آمادگی جسمانی و در تاریخ 14اسفند سال جاری مسابقات ایروبیک و استپ آزاد و ماراتن ایروبیک را برگزار خواهد کرد، تمام این مسابقات مختص بانوان بوده و مکان برگزاری متعاقبا اعلام می شود.

حضور 307 تکواندو کار البرزی در آزمون ارتقاء کمربند

آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان 2 فدراسیون تکواندو (آقایان) به میزبانی هیئت تکواندو محمدشهر برگزار شد.

محمد نوذری سرپرست هیئت تکواندو استان البرز، در این آزمون 307 ورزشکار شرکت کردند که در پایان در آزمون آبی به قرمز از 205 شرکت کننده 174 نفر موفق به قبولی در این آزمون شدند، در رده کمربند قرمز به دان یک 57 تکواندو کار حضور یافتند که 33 نفر موفق به اخذ ارتقاء کمربند شدند و در آزمون دان 1 به 2 از 45 شرکت کننده 27 نفر در این آزمون پیروز بیرون آمدند.

ممتحنین این آزمون را خلیل آژیده، رسول فصیحی، محمد نظری، ارمندپور و سعید زروانی بر عهده داشتند.

مدرسه پژمان قهرمان شد

در پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی نونهالان استان البرز، مدرسه پژمان بر سکوی نخست ایستاد.

هیئت بسکتبال استان، در این دوره از مسابقات 270 بسکتبالیست در قالب 18 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم مدرسه پژمان بر سکوی نخست ایستاد، تیم تیوا نایب قهرمان شد و تیم امیدان به کسب مقام سومی رضایت داد.