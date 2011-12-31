خودداری فرانسه از عضویت در کنوانسیون منع قاچاق اشیای تاریخی

نسرین مصفا، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به خبرنگار مهر گفت: سازمان یونسکو کنوانسیون منع صدور، ورود و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی را در سال 1970 مصوب کرده است و کشورهای عضو این کنوانسیون پس از عضویت متعهد شده اند که میراث فرهنگی را محترم بشمارند و تمامی اقدامات مقتضی را برای منع و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت اثر فرهنگی در آن سرزمین انجام دهند.

وی با بیان اینکه باید کشورها به حدی از توسعه برسند که آثار تاریخی کشورهای دیگر را برگردانند گفت: این مهم است که کشورهای دیگر چطور و تا چه حد این کنوانسیون را اجرا می کنند.

مصفا با بیان اینکه اخلاق جهانی برای حفظ میراث فرهنگی و طبیعی در حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای دارد گفت: اینکه یک شی چگونه وارد موزه کشور دیگری شده است حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: اگر یک شی تاریخی به کشوری هدیه داده شده یا طی قراردادی مبادله شده و اکنون در موزه قرار گرفته شده باشد دیگر نمی توان درخواست بازپس گیری آن را داد اما اگر این شی قاچاق شده باشد می توان طبق این کنوانیسون پیگیری کرد.

وی در پاسخ به اینکه بسیاری از اشیای تاریخی موزه لوور به عنوان یکی از مهمترین موزه های دنیا از کشورهای دیگر قاچاق شده است گفت: فرانسه عضو این کنوانسیون سازمان یونسکو نیست بنابراین تنها می توان از کشورهایی خواست اشیای تاریخی قاچاق را برگردانند که هر دو طرف، یعنی درخواست کننده و ارائه دهنده شی تاریخی عضو این کنوانیسون باشند.

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه پذیرفته شدن کنوانسیون منع قاچاق اشیای تاریخی در هر کشوری بسیار مهم است گفت: اکنون مسئله وادار کردن کودکان به انجام کار و یا خشونت به زنان در بیشتر جوامع پذیرفته شده نیست. درباره آثار تاریخی نیز چنین است همین که در جامعه دغدغه ای ایجاد شود که اشیای تاریخی قاچاق موجود هر کشوری به مبدا برگردد و یا جلوی قاچاق آنها گرفته شود جای خوشحالی دارد.

وی افزود: باید برای افراد یک جامعه فرهنگ سازی شود که کشورشان کنوانسیون های سازمان یونسکو را پذیرفته و آموزش داده شود که چگونه از آثار تاریخی موجود در کشورشان نگهداری کنند.