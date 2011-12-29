به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین سلامی در همایش 9 دی، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی که امروز در سالن همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: هر زمان یک تحول از یک مدل مشخص پیروی کرد، نشان دهنده شکل گیری یک روند در تابعیت از یک استراتژی است.
وی با بیان این که گاهی حوادث تابع استراتژی هستند و گاهی اوقات نیز همین حوادث بر استراتژیها تأثیر میگذارند به فتنه بروز کرده در سال 88 اشاره و گفت: آنچه پس از انتخابات سال 88 رخ داد، یک مدلسازی راهبردی از حوادثی بود که قبل از آن توسط آمریکا در کشورهای دیگر اتفاق افتاده بود.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران افزود: این استراتژی نیز هم در عملیات و هم در دکترین خود قاعده عمومی بازی غربیها را در مواجهه راهبردی با انقلاب تعیین میکرد.
سلامی همچنین گفت: دشمن توانسته بود در برخی از کشورها از فضای دوقطبی انتخابات استفاده کرده و با نماد رنگها، تعارضات سیاسی و اجتماعی را اوج دهد و عملیات تغییر نظامهای سیاسی را به انجام رساند ولی خود آمریکاییها نیز می دانند که استراتژی فقط یکبار موفق است و اگر حریف مقابل این استراتژی زیرک باشد، موفقیت دیگر تکرار نمیشود.
وی ضمن بیان این که امریکا از همه اندوخته های خود در فتنه سال 88 بهره گرفت تصریح کرد: آمریکا با استفاده از استراتژیهای قبلی خود سعی داشت تا فضای بوجود آمده در درون نظام را به فضایی بیرون از نظام توسعه دهد.
سلامی گفت: آمریکاییها از محیط استراتژیک به محیط عملیاتی تغییر موقعیت دادند و عمق استراتژیک ایجاد کردند تا عناصر داخلی آنها در مدیریت فتنه اعتماد به نفس کسب کنند ولی اشتباه آمریکاییها در درک محیط بود.
وی افزود: البته این موضوع برای آمریکاییها قابل تصور بود و در توصیف شخصیت سیاسی آنها باید گفت که عقل گنجشک در بدن دایناسور را دارند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با شاره به استفاده امریکایی ها از نمادهای رنگی تجربه شده در مدلهای قبلی گفت: محیط ایران در مطالعات غربیها منحصر بهفرد بوده و آنها هیچگاه قادر به درک مختصات این محیط نیستند زیرا ایرانیها از زمانی که به تشیع رو آوردند به دنبال آن هستند که با شبیهسازی حادثه عاشورا، استقامت خود را در حریم امام به اثبات برسانند و بنابر همین ملت ایران هرچه به این موقعیت عاشورایی نزدیکتر میشوند قدرتمندتر میشوند.
وی با بیان این که وقتی ماجرایی رنگ عاشورایی به خود میگیرد، ملت ایران جای مرگ و زندگی را عوض میکنند گفت: دشمنان انقلاب فکر میکردند میتوانند پیشفرضهای ارزشهای ایرانیان را تغییر دهند و در بدین منظور تهاجم نرم خود را صورت دادهاند اما دیدیم که شکست خوردند.
سلامی فتنه سال 88 را انتقام راهبردی غرب از چالشهایی دانست که انقلاب اسلامی در مقابل استکبار قرار داده است، گفت: انقلاب اسلامی آنها را در همه عرصهها ناموفق کرد و باید اذعان کرد که توانسته ایم پس از انقلاب ، منطق موازنه قدرت را در هر حادثهای تغییر دهیم.
جانشین فرمانده سپاه شکست در نقشه راه آمریکا برای خاورمیانه، محبوس شدن رژیم صهیونیستی در باریکهای از حیات و ممات و شکست ارتش صهیونیست ها در دو جنگ 33 روزه و 22 روزه را لیستی از شکستهای نظام سلطه در مقابل جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: آمریکا همانند یک کوه یخ در مقابل حرارت انقلاب اسلامی ایران در حال آب شدن است.
وی 9دی را نقطه پایانی بر استراتژیهای آمریکا برشمرد و گفت: 9دی الگوی یک دفاع موفق بود که عناصر اصیل هویت انقلاب اسلامی ایران را یکبار دیگر به جهان نشان داد.
وی تصریح کرد: اگر 9دی نبود، ندایی از بیداری اسلامی شنیده نمیشد و این حماسه به دیگر ملت ها نشان داد که یک ملت میتواند با آمریکا با تمام ابزارهایش به خوبی مقابله کند و این آغاز نهضت در نقطه نقطه بلاد اسلامی بود.
سلامی به گفته کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا مبنی بر این که صدایی را که در میدان التحریر مصر می شنوم، قبلاً هم در سال 1979 در تهران شنیده بودم تصریح کرد: اگر آمریکاییها تلاش میکنند تا به تاریخ کشور ما برگردند، برای جلوگیری از ارائه یک مدل موفق است.
وی گفت: باید اذعان کرد که امریکا در ارائه مدل موفق عمل نکرده است زیرا آنها امروز با هزینه های هنگفت مجبور به پذیرش مدل انقلاب اسلامی در عراق و افغانستان و فلسطین شده اند.
سلامی ضمن اعلام این که آمریکا هزینه میکند اما سودش را ایران میبرد گفت: عربستان سعودی در لبنان 2 میلیارد دلار هزینه کرد اما انقلاب اسلامی ایران بدون هیچ هزینهای در این میدان برنده شد و امروز بی شک منازعه به نقطهای هدایت شده است که انقلاب اسلامی ایران دست برتر را دارد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: اگر 9دی نبود، ندایی از بیداری اسلامی شنیده نمیشد و این حماسه به دیگر ملت ها نشان داد که یک ملت میتواند با آمریکا با تمام ابزارهایش به خوبی مقابله کند و همین آغاز نهضت در نقطه نقطه بلاد اسلامی بود.
به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین سلامی در همایش 9 دی، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی که امروز در سالن همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: هر زمان یک تحول از یک مدل مشخص پیروی کرد، نشان دهنده شکل گیری یک روند در تابعیت از یک استراتژی است.
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