سیاستمدار کارآمد، جامعه شناس و موقعیت شناس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان در همایش بزرگ تجدید میثاق با ولایت فقیه که در تالار شهیدان نژاد فلاح در کرج برگزار شد، اظهار داشت: یک سیاست مدار کارآمد باید فاکتورهای جامعه شناسی، زمان شناسی و موقعیت شناسی را داشته باشد.

وی ابراز داشت: موقعیت شناسی بدین معنی است که فرد باید بداند در چه زمان و مکانی چه حرفی را بزند و چه عملی را انجام دهد.

ترجمه دقیق سیاست زمان شناسی است

مشاور رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با بیان اینکه ترجمه دقیق سیاست، زمان شناسی است، اضافه کرد: انسان سیاسی بهتر از یک انسان غیر سیاسی زمان را رصد و درک می کند.

حجت الاسلام پناهیان افزود: فاجعه است برای سیاست مدار و عالمی که درک کافی از موقعیت شناسی و زمان شناسی نداشته باشد. ارزش هرعمل و کاری، بکارگیری به موقع و مناسب آن است.

وی گفت: برخی از گناهان هنگامی در خفا و پنهانی انجام می شوند به بخشش و توبه از درگاه خداوند نزدیک تر است اما وقتی به صورت آشکار انجام می شود حکمی نزدیک به اعدام برای فرد صادر می شود.