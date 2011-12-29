کشته شدن 10 نیروی پلیس افغانستان در یک انفجار تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "داود احمدی" سخنگوی پلیس ولایت هلمند افغانستان با اعلام این مطلب همچنین از مجروح شدن یک کارمند دولتی در این انفجار خبر داد.

بر این اساس انفجار مذکور در حین عبور خودروی نیروهای پلیس از جاده ای روستایی در منطقه نادعلی رخ داده است. این در حالی است که هشت نفر از این نیروهای کشته شده به تازگی پس از پایان دوره آموزشی شان به نیروهای عملیاتی پلیس پیوسته بودند.

گفتنی است کمبود نیروهای پلیس افغان با توجه به خروج تدریجی نظامیان خارجی از افغانستان موجب بروز تردیدهایی در مورد توانایی برقراری امنیت توسط دولت این کشور پس از 2014 شده است.