بازار بورس به مرکز قماربازی تبدیل نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با رئیس و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی با وی اظهار داشت: مسئله گرانی بیسابقه ارز و سکه سبب نگرانی بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی و گرانی بسیاری از اجناس شده و دود آن در چشم قشر مستضعف میرود.
وی تاکید کرد: باید کمک کنید و به مسئولان مشورت دهید که از این مرحله نگران کننده به سلامت بگذرند، بانکها نیز قولهایی به مردم ندهند که از عهده آن بر نیایند زیرا سبب ضعف اعتماد عمومی به بانکها میشود.
مراقب آثار تورم بر اقشار ضعیف و درآمد جامعه باشید
مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: باید تحریمهای دشمنان را با هوشیاری، همکاری و همفکری عموم و تدبیر مسئولان و بخش خصوصی پشت سر بگذاریم مبادا آثار تورمی آن دامان اقشار ضعیف و کم درآمد را بگیرد و با توجه به اینکه هر یک از دشمنان به منافع شخصی خود میاندیشند حل این مشکل آسان خواهد شد.
نیاز به یک مرکز آمارگیری دقیق و بیطرف
وی در ادامه بیان داشت: آمارهای ضد و نقیض مردم را سرگردان میکند، وجود یک مرکز آمارگیری دقیق و کاملا بیطرف لازم است تا معلوم شود در چه مرحلهای هستیم و چه تدبیری باید بیندیشیم.
مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از توصیههای خود بیان داشت: سعی کنید مرکز بورس شبیه به یک مرکز قماربازی نشود بلکه در سایه افزایش کارهای اقتصادی و توسعه بازدهی مراکز، موسسات و کارخانههای موجود بازار بورس وسیلهای برای گردآوری نقدینههای مردم و به کارگیری آن در پیشرفت اقتصادی شود.
بر پایه این گزارش، در ابتدای این دیدار دکتر نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی توضیحات مفیدی درباره فعالیتهای موثر اتاق بازرگانی در داخل و خارج کشور بیان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید نسبت به تبدیل شدن مرکز بورس به مرکز قماربازی هشدار داد و گفت: مراکز موجود در بازار بورس باید وسیلهای برای گردآوری نقدینههای مردم و به کارگیری آن در پیشرفت اقتصادی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با رئیس و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی با وی اظهار داشت: مسئله گرانی بیسابقه ارز و سکه سبب نگرانی بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی و گرانی بسیاری از اجناس شده و دود آن در چشم قشر مستضعف میرود.
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