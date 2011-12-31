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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

ایستگاههای مطالعه در کرج راه اندازی می شود

ایستگاههای مطالعه در کرج راه اندازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: در مراکز پر تردد شهر کرج ایستگاه⁯های مطالعه راه⁯اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح در مراکز پرتردد سطح شهر کرج انجام می گیرد تا عموم شهروندان بتوانند بدون هیچ محدودیتی کتاب مورد علاقه خود را برداشته و مطالعه کنند و در نهایت در یکی از قفسه های در دسترس خود قرار دهند.

رمضانعلی محسنی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز در این باره بیان داشت: در راستای تحقق عملی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر همکاری تمامی دستگاههای دولتی وغیردولتی برای اشاعه و ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی و اجرای دستورالعمل نهاد کتابخانه های عمومی کشور این اداره کل در نظر دارد طرح ایجاد ایستگاه⁯های مطالعه را در مکانهای عمومی و پرتردد اجرا کند.

وی افزود: هدف از این طرح افزایش سطح تماس مردم به کتاب، دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی مفید و ترویج مطالعه مفید، موثر و کاربردی است.

محسنی در ادامه گفت: در مرحله اول 70 ایستگاه مطالعه در محل پایانه⁯های مسافربری، مراکز بهداشتی و درمانی، بانکها، ادارات دولتی وغیر دولتی راه اندازی می شود.

کد مطلب 1496501

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