ثبت نام 3928 نفر در انتخابات تا پایان روز پنجشنبه/ بیشترین ثبت نام درتهران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه در پایان زمان قانونی ثبت نام داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور ضمن قدردانی از خبرنگاران و بزرگداشت حماسه 9 دی آمار دقیق ثبت نام کنندگان امروز را اعلام کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: بر اساس آخرین گزارش از سیستم جامع انتخابات در ستاد انتخابات کشور تا ساعت 5:45 امروز (پنجشنبه) مجموع کسانی که تاکنون موفق به ثبت نام شدند 3 هزار و 928 نفر می باشند از این تعداد 3 هزار و 617 نفر ثبت نام نهایی و قطعی کرده اند.

مرتضوی تصریح کرد: بیشترین تعداد ثبت نام در استان تهران به ثبت رسیده است. 628 نفر مرد و 99 نفر از بانوان در استان تهران ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه در همه استانها و حوزه های انتخابیه تعداد قابل توجهی داوطلبان ثبت نام کرده اند اظهار داشت: تعداد کل داوطلبان مرد 3 هزار 361نفر و تعداد کل داوطلبان زن ثبت نام شده 256 نفر است.

مرتضوی افزود: بیشترین محدوده سنی داوطلبان ثبت نام شده بین 41 تا 45 سال است که 861 نفر را به خود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: در مقاطع مختلف تحصیلی که مجاز به ثبت نام بودند در مدرک تحصیلی دکترا 635 نفر، در مدرک فوق لیسانس 2 هزار و 459 نفر و 232 نفر نیز با تحصیلات حوزوی در این مدت ثبت نام به عمل آوردند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه اظهار داشت: تعداد کسانی که سابقه داوطلبی در سالهای گذشته را نداشتند و امسال ثبت نام کرده اند 3هزار و 292 نفر است و تعداد 149 نفرداوطلبانی بودند که قبلا در دوره های قبلی ثبت نام کردند.

مرتضوی تصریح کرد: از مجموع کسانی که ثبت نام کرده اند 176 نفر از نمایندگان فعلی مجلس بوده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز بیشترین ثبت نام صورت گرفته است، گفت: امروز تا ساعت 17:45 هزار و 244 نفر ثبت نام کرده اند.

مرتضوی افزود: نسبت تعداد ثبت نام شده به کرسی های مجلس، حدود 14 برابر تا الان می باشد. یعنی تا الان برای هر کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی 14 نفر رقابت دارند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس اصلاح بند 2 ماده 28 قانون انتخابات شرایط تحصیلی برای ثبت نام یک مقطع ارتقا پیدا کرد و به فوق لیسانس ارتقا پیدا کرد و تعداد قابل توجهی از کسانی که در معرض کاندیداتوری بودند نتوانستند در این دوره ثبت نام کنند.

مرتضوی در ادامه از داوطلبانی که به موقع برای ثبت نام در وزارت کشور و فرمانداری حضور یافته اند تشکر و تاکید کرد: فردا (جمعه) آخرین روز ثبت نام برای شرکت در رقابتهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است و برابر قانون درب حوزه های ثبت نام ساعت 5 به روی داوطلبان بسته خواهد شد، لذا توصیه می کنم فردا همکاران ما با قدرت و قوت بیشتری در خدمت داوطلبان عزیز باشند و همچنین داوطلبان از ابتدای وقت تشریف بیاورند، امروز تعداد کاربران و متصدیان ثبت نام افزایش یافت و در مجموعه وزارت کشور حدود هزار نفر امروز ثبت نام شدند.

مرتضوی تاکید کرد: داوطلبان فردا دیگر نمی توانند با مدرک ناقص بیایند و ثبت نام اولیه بکنند، فردا حتما باید با مدارک کافی به همراه داشته باشند، زیرا اگر با مدارک ناقص بیایند همکاران ما از پذیرش آنها معذور خواهند بود.

وی در پایان در رابطه با تشکیل هیأت های اجرایی اصلی و فرعی اظهار داشت: امروز آخرین فرصت برای تشکیل هیأت های اجرایی اصلی و فرعی بود، خوشبختانه بر اساس گزارش سامانه، تاکنون 207 هیأت اجرایی مراکز حوزه انتخابی اصلی و حدود هزار هیأت اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه اصلی و فرعی تشکیل شده است و از فردا استعلام ها وصول خواهد شد و به مرور زمان به فرمانداری مراکز حوزه های انتخابیه ابلاغ می شود تا برابر قانون و مقررات به صلاحیت ها رسیدگی کنند.