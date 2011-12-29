به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از آثار قم پژوهی و تجلیل از پیشگامان قم پژوهی که با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی قم اظهار داشت: با توجه به اینکه قم از هر حیث پیشینه تاریخی مهمی دارد و با وجود اینکه درباره برخی استان‌ها مثل خراسان، فارس و کرمان مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته، اما قم در این مدت مهجور مانده است.



وی در ادامه تصریح کرد: آیت الله العظمی مرعشی نجفی به این مهم پی برد و دستور داد در کتابخانه وی بخش مرکز قم‌شناسی ایجاد شود و تا کنون نیز در این مرکز بخشی از آثاری که تا به حال در مورد قم منتشر نشده بود به چاپ رسیده است.



مرعشی نجفی با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازمند کارهای بیشتری هستیم، یادآور شد: برای مثال در مورد حوزه علمیه و امامزادگان در قم نیازمند تحقیق و چاپ آثار بیشتری هستیم.



وی در خصوص برخی آثار به چاپ رسیده در مرکز قم‌شناسی کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی بیان داشت: ترجمه کتاب «تاریخ قم» که قدیمی‌ترین کتاب در مورد تاریخ قم است در سده چهارم هجری از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه شد و این کتاب در این مرکز به چاپ رسید.



مدیر کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی در ادامه با اشاره به نام برخی کتب چاپ شده در مرکز قم‌شناسی گفت: تا کنون بیش از ۹ اثر مهم در مرکز قم‌شناسی کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی به چاپ رسیده است.



وی اضافه کرد: دهمین اثر از شیخ محمدحسین بن ‏محمد حسن قمى متخلص به مفلس و ملقب به اردشیر نیز که کتابی در مورد قم است به زودی در این مرکز منتشر خواهد شد.



دانش نامه قم باید منتشر شود



مرعشی نجفی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه روزانه تعدادی مستشرقین از کشورهای دیگر به قم می‌آیند، امیدواریم در آینده یک فکر اساسی اندیشیده شود و لازم است تا دانش نامه بزرگی متشکل از ۴۰، ۵۰ جلد شامل تاریخ قبل و بعد از اسلام در قم گردآوری و منتشر شود و در این زمینه وزارت ارشاد نیز باید همکاری کند تا این کار صورت گیرد.