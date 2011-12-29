مرتضی طلایی داوطلب نمایندگی مجلس نهم از حوزه انتخابیه اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر امروز پنجشنبه مرتضی طلایی عضو شورای اسلامی شهر تهران با حضور در ستاد انتخابات کشور برای داوطلبی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

طلایی در ابتدا از بیان حوزه انتخابی اش امتناع کرد اما با اصرار خبرنگاران گفت: اگر تصمیم قطعی برای حضور در رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم داشته باشم قطعا از شهرستان اصفهان کاندیدا خواهم شد.

وی با بیان اینکه بنده وابسته به اردوگاه اصولگرایان هستم گفت: اگر تصمیم گرفتم در انتخابات شرکت کنم و جبهه متحد بنده را در لیست خود قرار داد که مشکلی وجود ندارد اگر در لیست جبهه متحد حضور نداشتم شرایط را بررسی می کنم و در صورتی که حضور مستقل ام به وحدت اصولگرایان ضربه ای وارد کند کناره گیری خواهم کرد.

طلایی در رابطه با نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت: اصلاح طلبان با دستور تشکیلاتی ولی به صورت غیر تشکیلاتی در انتخابات شرکت می کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا نباید برای حضور در انتخابات مجلس نهم از نمایندگی شورای اسلامی شهر تهران استعفا می دادید، گفت: طبق قانون کسانی که عضو شورای اسلامی شهری هستند تنها از آن شهر نمی توانند داوطلب نمایندگی شوند مگر اینکه استعفا دهند، اما می توانند از سایر شهرهای کشور برای حضور در انتخابات داوطلب شوند.