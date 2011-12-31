عملکرد برخی اصلاح طلبان کام انتخاباتی مردم را تلخ کرد

محمود کیانی که در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات گذشته و عملکرد برخی اصلاح طلبان به ویژه سران فتنه، کام انتخاباتی مردم را تلخ کرد که امیدوارم شکوه و شور و نشاط انتخابات پیش رو خاطرات تلخ انتخابات قبل را از اذهان مردم پاک کند.

وی افزود: وضعیت کنونی جامعه چه در داخل و خارج کشور، تکلیف شرعی و انسانی را بر دوش هر فرد توانمندی گذاشته که با حضور و کاندیدائی خود سهم خود را در خدمتگزاری به نظام و مردم ادا کند.

وی با اشاره به این موضوع که اولین بار است برای انتخابات کاندیدا می شود، افزود: شرایط کنونی، یک مجلس ولایت مدار و آرمان گرا مطابق با منویات امام راحل و رهبر کبیر انقلاب را طلب کرده تا همکاری و تعامل بیشتر مسئولان در سایه ولایت، گامی در اعتلا و اقتدار نظام باشد و این احساس نیاز و آرمان گرائی تنها دلیل حضورم در این دوره از انتخابات است.

رئیس بیمارستان امام خمینی کرج با اشاره به سابقه حضور در جبهه و 70 درصد جانبازی خود گفت: رزمندگان و جانبازان چون طعم شیرین ایثار و ایثارگری و خدمت صادقانه به نظام و آرمان های انقلاب اسلامی را با تمام وجود چشیده ودرک کرده اند، بی شک راغب به حضور در صحنه و خدمتگزاری شایسته تائید حضرت بقیه الله بوده و نهایت تلاش خود را در جهت خدمتگزاری به نظام و مردم و میهن خواهند کرد.

وی، افزایش و توسعه امکانات بهداشتی و درمانی را نیاز عمده استان البرز به ویژه شهر کرج عنوان کرد و گفت: کرج در بخش بهداشت و درمان نیازمند توجه و مدیریت زیادی است.

مردم در 9 دی فتنه گران را جارو کرده و به دور ریختند

کیانی در خصوص حماسه 9 دی گفت: 9 دی مانند روزهائی چون 22 بهمن و 12 فروردین یک نقطه عطف و یک تاریخ ماندگار در نظام جمهوری اسلامی است و مردم در این روز، بصیرت و ولایت مداری خود را با جارو کردن و به دور ریختن فتنه گران و سران فتنه به اثبات رساندند.

دست و پا زدن جریان انحرافی در باتلاق

داوطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رابطه با جریانات انحرافی و زمزمه های شنیده شده در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: جریان انحرافی به طور محسوسی در باتلاق و منجلاب دست و پا زده و راه به هیچ جائی ندارد.

وی افزود: ملت بصیر و رهبر هوشیار انقلاب اسلامی هرگونه جریان یا جنبش در خلاف آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای ناب اسلامی را خنثی کرده و بی شک جریان انحرافی که دست نشانده استکبار جهانی در ایران است در اهداف شوم خود ناکام مانده و به زودی در باتلاق اعمال شوم خود غرق خواهد شد.