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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

کیانی در گفتگو با مهر:

عملکرد برخی اصلاح طلبان کام انتخاباتی مردم را تلخ کرد

عملکرد برخی اصلاح طلبان کام انتخاباتی مردم را تلخ کرد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان امام خمینی کرج در حاشیه ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد برخی اصلاح طلبان در انتخابات گذشته و مسائلی که منجر به فتنه شد، کام انتخاباتی مردم را تلخ کرد.

محمود کیانی که در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات گذشته و عملکرد برخی اصلاح طلبان به ویژه سران فتنه، کام انتخاباتی مردم را تلخ کرد که امیدوارم شکوه و شور و نشاط انتخابات پیش رو خاطرات تلخ انتخابات قبل را از اذهان مردم پاک کند.

وی افزود: وضعیت کنونی جامعه چه در داخل و خارج کشور، تکلیف شرعی و انسانی را بر دوش هر فرد توانمندی گذاشته که با حضور و کاندیدائی خود سهم خود را در خدمتگزاری به نظام و مردم ادا کند.

وی با اشاره به این موضوع که اولین بار است برای انتخابات کاندیدا می شود، افزود: شرایط کنونی، یک مجلس ولایت مدار و آرمان گرا مطابق با منویات امام راحل و رهبر کبیر انقلاب را طلب کرده تا همکاری و تعامل بیشتر مسئولان در سایه ولایت، گامی در اعتلا و اقتدار نظام باشد و این احساس نیاز و آرمان گرائی تنها  دلیل حضورم در این دوره از انتخابات است.

رئیس بیمارستان امام خمینی کرج با اشاره به سابقه حضور در جبهه و 70 درصد جانبازی خود گفت: رزمندگان و جانبازان چون طعم شیرین ایثار و ایثارگری و خدمت صادقانه به نظام و آرمان های انقلاب اسلامی را با تمام وجود چشیده ودرک کرده اند، بی شک راغب به حضور در صحنه و خدمتگزاری شایسته تائید حضرت بقیه الله بوده و نهایت تلاش خود را در جهت خدمتگزاری به نظام و مردم و میهن خواهند کرد.

وی، افزایش و توسعه امکانات بهداشتی و درمانی را نیاز عمده استان البرز به ویژه شهر کرج عنوان کرد و گفت: کرج در بخش بهداشت و درمان نیازمند توجه و مدیریت زیادی است.

مردم در 9 دی فتنه گران را جارو کرده و به دور ریختند

کیانی در خصوص حماسه 9 دی گفت: 9 دی مانند روزهائی چون 22 بهمن و 12 فروردین یک نقطه عطف و یک تاریخ ماندگار در نظام جمهوری اسلامی است و مردم در این روز، بصیرت و ولایت مداری خود را با جارو کردن و به دور ریختن فتنه گران و سران فتنه به اثبات رساندند.

دست و پا زدن جریان انحرافی در باتلاق

داوطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رابطه با جریانات انحرافی و زمزمه های شنیده شده در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: جریان انحرافی به طور محسوسی در باتلاق و منجلاب دست و پا زده و راه به هیچ جائی ندارد.

وی افزود: ملت بصیر و رهبر هوشیار انقلاب اسلامی هرگونه جریان یا جنبش در خلاف آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای ناب اسلامی را خنثی کرده و بی شک جریان انحرافی که دست نشانده استکبار جهانی در ایران است در اهداف شوم خود ناکام مانده و به زودی در باتلاق اعمال شوم خود غرق خواهد شد.

کد مطلب 1496521

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