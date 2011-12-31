تاکید وزیر کشور برای تزریق بودجه 175 میلیارد تومانی به قطار شهری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر همتی با اشاره به بازدید محمد نجار، وزیر کشور از پروژه قطار شهری کرج افزود: طبق وعده وزیر کشور این میزان اعتبار از منابع مالی مربوط به بودجه سال 1391 است همچنین اعتباری به همین میزان نیز برای سال 1392 به منظور پیشبرد پروژه قطار شهری به این سازمان تخصیص می یابد.

وی با اشاره به حساسیت وزیر کشور مبنی بر بکارگیری همه توان و ظرفیت موجود در رفع مشکلات قطار شهری خاطرنشان کرد: تاکید وزیر کشور به معاون فنی و عمرانی وزارت کشور برای بهره برداری از پتانسیل های موجود حاکی از توجه مسئولان کشور به اجرای پروژه های ملی عمرانی است.



همتی تصریح کرد: به گفته وزیر کشور خط دو قطار شهری کرج از حمایت کامل و صد در صدی وزارت کشور برخوردار می شود.



وی همچنین عنوان کرد: در بازدید به عمل آمده از ایستگاه k واقع در بوستان جهان و ارائه گزارش و شرح وضعیت خط دو قطار شهری، وزیر کشور خواستار حمایت و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی از پروژه های عمرانی سازمان قطار شهری کرج شد.



تخصیص 150 میلیون دلار به صورت ارزی به سازمان قطار شهری کرج



مدیر عامل سازمان قطارشهری کرج و حومه از اختصاص 150 میلیون دلار بصورت ارزی به سازمان قطارشهری خبر داد.



همتی در ادامه گفت: به گفته ارشاد منش، معاون عمرانی وزارت کشور، این میزان اعتبار ارزی از محل صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان قطار شهری قرار می گیرد.



وی افزود: توسعه و پیشبرد فعالیت های عمرانی پروژه قطارشهری کرج از اهداف تخصیص بودجه 150 میلون دلاری وزارت کشور است.



در بازدید محمد نجار وزیر کشور از پروژه قطار شهری کرج، ارشاد منش، معاون عمرانی وزارت کشور، عیسی فرهادی، استاندار استان البرز، محمود دادگو رییس شورای اسلامی شهر کرج، مدیر عامل جدید شرکت مادرتخصصی کشور و علی اصغر همتی مدیر عامل سازمان قطار شهری کرج وحومه حضور داشتند.



در این بازدید که از ایستگاه k واقع در بوستان جهان انجام شد، همتی گزارش کاملی از وضعیت کنونی خط دو قطار شهری به ویژه فاز یک ارائه داد.

