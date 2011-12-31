رابطه تولید کننده و دولت تعریف درستی ندارد/ پیگیر مشکلات قم هستم

به گزارش خبرگزاریمهر، علی لاریجانی شامگاه پنج شنبه در گردهمایی مسئولان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی با فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت استان قم که در تالار وتوس قم برگزارشد، گفت: هنوز دیالوگ درست و ضابطه مندی میان دولت و صنعتگر تعریف نشده است و این مساله باعث ضرر تولید کننده می شود.

اشتغال زایی از مسیر تولید می گذرد



وی با تاکید براینکه دستگاه های سیاست گذاری و بخش تولید دو قبیله جدا از هم نیستند، گفت: هرکسی که در بخش اقتصادی فعال است باید یک هدف واحد که آن هم سربلندی نظام جمهوری اسلامی است را دنبال کند.



لاریجانی با بیان اینکه باید بستر رشد و تعالی اقتصادی را فراهم کنیم و افزود: تنها مسیر رشد اقتصادی و اشتغال زایی حمایت درست و واقعی از تولید کننده است.



پیگیر مشکلات صنعتگران استان قم هستم



رئیس مجلس شورای اسلامی با عنوان این مطلب که اگر قوانین مصوب در سال 90 درست اجرا می شد، اوضاع تولید بهتر ازاینها بود، بیان داشت: به عنوان نماینده مردم قم بارها به شهرک های صنعتی مراجعه کردم و مشکلات را ازنزدیک شاهد بودم.



وی افزود: تمام مشکلات طرح شده از سوی تولیدکنندگان را به دستگاه استانی و حتی کشوری مانند وزارت های صنعت و معدن، مسکن و شهرسازی و بهداشت و درمان انتقال داده و پی گیرحل مشکلات هستم.



لاریجانی با تاکید براینکه راه اشتغال از تولید می گذرد، گفت: یکی از کارهای بزرگی که مجلس برای توسعه اشتغال کشور انجام داده است تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار است که مورد استقبال مردم و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.



هدفمندی یارانه ها طرحی درست و شجاعانه است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کسانی که به هدفمندی یارانه ها نگاه پوپولیستی دارند، افزود: اجرای هدفمندی یارانه ها طرحی درست و بزرگ است که باید با صبر و حوصله نواقص آن را رفع کرد تا تاثیر و ارزش آن بیش از پیش برای مردم نمایان شود.



تقدیر از رئیس مجلس



گفتنی است در پایان این مراسم توسط اتاق بازرگانی ایران و استان قم از زحمات دکتر لاریجانی و نیز تصویب قانون فضای بهبود کسب و کار در مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح یاد بود تقدیر شد.