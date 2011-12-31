رشد 38 درصدی صادرات کشور در 9 ماهه سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود موحدی در گردهمایی مسئولان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی با فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت استان قم که در تالار وتوس قم، برگزار شد گفت: براساس برنامه 5 ساله چهارم توانستیم نزدیک به 100 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که این رقم نوید بخش روزهای درخشان برای صادرات کشور است.

رشد صادراتی قم بالاتر از متوسط کشوری



وی با ابراز خرسندی از پیشتازی قم در اشتغال زایی و صادرات بیان داشت: رشد صادراتی استان قم از رشد متوسط کشوری بالاتر بوده است.



موحدی با تاکید براینکه با وجود مشکلات می خواهیم شرایط کسب و کار در قم را توسعه دهیم، اظهارداشت: تسهیل و گشایش در فضای کسب و کار مورد توجه دولت دهم و بویژه وزیر صنعت و معدن است.



وی تاکید کرد: خوشبختانه قم توانسته رکوردهای خوبی را درشاخص های مختلف تولید و تجارت بدست آورد.

ابراز خرسندی از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار



قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کاردرمجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: دولت هم با دقت و همت تمام دنبال آسیب شناسی و ایجاد فرصت های شغلی براساس این مصوبه مهم مجلس است.



موحدی با عنوان این مطلب که فضای تولید و تجارت به هم پیوسته و وابسته است، ادامه داد: می خواهیم یک نگاه عمیق، کلان و انسجامی در حوزه مشکلات تولید و تجارت کشور داشته باشیم تا نسبت به مسائل اقتصادی نگاه مقطعی و جزیی نگرایجاد نشود.



پرهیز از نگاه سطحی و کوتاه مدت به مسائل اقتصادی



وی با تاکید براینکه داشتن نگاه کوتاه مدت باعث تداخل و تزاحم در روند حل مشکلات می شود، افزود: اکنون جامعه ما به حدی از رشد رسیده است که جامه تولید بر تن مصرف گشاد است و باید تولیدات خود را با برنامه ریزی درست صادر کنیم.

اجرای منویات رهبری درتولید صادرات گرا



قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره تحقق تولید صادرات گرا، بیان داشت: افزایش تولید ما باید به نحوی باشد که مفهوم توسعه و رشد اقتصادی و توسعه سرمایه از آن استنباط شود.

وی با بیان اینکه دشمن نمی تواند با تحریم های اقتصادی خود ما را از اهداف بلندمان دور کند، گفت: اکنون فعالان اقتصادی با همت و تلاش مضاعف جواب دندان شکنی به این همه تحریم و توطئه داده اند.



قم باید به حق خود در تولید و صادرات برسد



موحدی از انعقاد قراردادهای بین المللی به میزان تقریبی 3.6 میلیارد دلار خبرداد و گفت: با تمام سعی و تلاش خود در نظر داریم براساس خواسته های تجار و تولید کنندگان مشکلات پیش روی را برطرف کنیم.



قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قم باید در سال جهاد اقتصادی به شاخص های قابل قبولی در صنعت و تجارت دست پیدا کند.