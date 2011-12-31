علیرضا مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت تیم فوتبال سپاهان پیش از آغاز دوباره مسابقات لیگ اظهار داشت: تمرینات تیم سپاهان از روز سهشنبه گذشته آغاز شد و خوشبختانه بازیکنان پس از استراحت یک هفتهای خود سالم به تیم بازگشتند.
وی ادامه داد: از بازیکنان تیم خواسته بودیم که در دوران استراحت تمرینات خاصی انجام دهند و خوشحالیم که آنها به این وظایف خود عمل کردند و براساس تستهای لاکتیکی که از آنها گرفتیم روی آنها کار میکنیم تا پیش از دیدار با استقلال به آمادگی لازم برسند.
مربی تیم سپاهان تصریح کرد: طبیعی است که بازیکنان پس یک هفته استراحت و خستگی راه شرایط بدنی خوبی نداشته باشند و به همین دلیل در تمرینات اصفهان فشار زیادی به بازیکنان نیاوردیم اما در اردوی کیش همه توان خود را برای افزایش آمادگی بازیکنان به کار میبندیم.
وی در مورد اردوی کیش تیم سپاهان بیان داشت: در این اردو به دنبال انجام تمرینات بدنسازی تیم هستیم و پس از دیدار تدارکاتی با نفت تهران به دنبال برگزاری یک دیدار با تیم مس رفسنجان هستیم و مطمئن باشید براساس آن دیدارها برنامههای تاکتیکی را برای دیدار با استقلال تنظیم خواهیم کرد.
مربی سپاهان با اشاره به مهاجم برزیلی جدیدی که به سپاهان اضافه شده، اظهار داشت: من و کرانچار فیلم بازیهای او را مشاهده کردهایم و درمورد او بحث کردهایم و 100در صد با شناخت و تایید ما به سپاهان پیوسته است.
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