برنامه های دستگاهی در مرحله اجرا کند پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد نهاوندیان شامگاه پنج شنبه در گردهمایی مسئولان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی با فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت استان قم در تالار وتوس قم، تاکید کرد: دستگاه های تصمیم ساز خوبی داریم که همگی قوی و غنی هستند، اما مهم آن است شورایی باشد که این برنامه های به مرحله اجرا و خروجی برساند تا صنعتگر درگیر قانون های تلنبارشده بدون پشتوانه های اجرایی نشود.

اتاق های بازرگانی استان ها دنبال منافع و سودجویی نیستند



وی با اشاره به اینکه شورای گفتگوی میان صنعتگر و مدیران دستگاهی درصدد ایجاد تصمیم های جدید نیست، گفت: عزم این شورا این است که انواع تصمیم هایی که در دولت و مجلس مصوب شده است را از بروکراسی نجات داده و اجرا کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران، با تاکید براینکه این اتاق یک مجموعه غیر دولتی است، افزود: اتاق بازرگانی هایی که در سراسر استان وجود دارند درپی فرصت طلبی و سودجویی نیستد و می خواهند رابط مطمئمن و خوبی میان مسئولان اجرایی و صنعتگران و تجار باشند.



تقدیر از فعالیت های اتاق بازرگانی قم



وی از عملکرد اتاق بازرگانی قم به دلیل تشکیل کمیسیون کشاورزی تقدیر کرد و گفت: اتاق بازرگانی استان قم برای اولین بار درمیان هم صنف های خود در استان های دیگر بطور مستقل و جدید به بخش کشاورزی استقبال و آن را توسعه داده است.



نهاوندیان پیشرفت اقتصادی قم را چشمگیر و غیر قابل تصور ارزیابی کرد و ادامه داد: تا 15 سال پیش همه فعالیت اقتصادی قم وابسته به سوهان بود، اما الان قم به جایگاهی رسیده است که دارای کارخانه عظیم فولاد و شرکت های صنعتی مهم است.



اقتصاد باید در خدمت فرهنگ باشد



رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران با تاکید بر محوریت فرهنگی استان قم، افزود: باید اقتصاد قم آنقدر شکوفا شود که بتواند در خدمت فرهنگ و مذهب غنی شهر مقدس قم باشد.



نهاوندیان با بیان اینکه حوزه اجتماعی رابطه تنگاتنگی با اشتغال و اقتصاد دارد، گفت: فضای کسب و کار باید آنقدر مطلوب و توسعه یافته باشد تا معضل اشتغال جوانان برطرف شود. چرا که بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری در کشور است.



اکنون میدان رزم با دشمن توسعه اقتصادی کشور است



وی با تاکید براینکه دنیا معترف است که مردم به بهترین نحو قانون هدفمندی یارانه ها و جهاد اقتصادی را زیر بنایی کرده است، گفت: قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار نقطه عطفی در کشور محسوب می شود.



وی افزود: مجلس با اقدامی شایسته به بلوغ اقتصادی دست یافته و با این کار جواب دندان شکنی با تحریم گران نظام اسلامی داد.



نهاوندیان با بیان اینکه اکنون میدان مبارزه با استکبار مسائل اقتصادی است، گفت: اگر در 8 سال دفاع مقدس رزمندگان ما اسلحه دست گرفته با دشمن می جنگیدند اکنون فعالان اقتصادی با سلاح ایمان و همت به جنگ تحریم گران اقتصادی ایران رفته اند.



اقتصاد شفاف ضامن عدالت اقتصادی است



رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران، بر لزوم شفافیت در اجرای قوانین اقتصادی تاکید کرد و گفت: اگر دنبال مبارزه ریشه ای با فساد هستیم باید مسائل اقتصادی ما شفاف و قابل ارائه به مردم باشد.



وی با تاکید براینکه عدالت اقتصادی تنها از مسیر شفافیت تضمین و اجرا می شود، بیان داشت: در راستای تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار با تشکیل شورای گفتگو درصدد رفع موانع و مشکلات صنعتگران هستیم.



نهاوندیان بخش خصوصی را بهترین گزینه استفاده از فرصت ها و استعدادهای اقتصادی کشور دانست و گفت: چرخه تولید زمانی خوب می چرخد که بتوانیم بهترین و کار آمد ترین تسهیلات را در اختیار تولید کننده بگذاریم.



تقدیر از تقسیط 5 ساله بدهی صنعتگران



رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران، از اقدام مجلس در تقسیط 5 ساله بدهی معوقه صنعتگران تقدیر کرد و گفت: استان قم باید مروج فرهنگ سازی اقتصاد اسلامی باشد.



گفتنی است در پایان این گردهمایی از تلاش ها و تعامل رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران با اتاق بازرگانی استان قم با اهدای لوح تقدیری تجلیل شد.