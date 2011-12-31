  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

به دلیل مصدومیت/

سید جلال حسینی در بازی سپاهان با استقلال غایب است

سید جلال حسینی در بازی سپاهان با استقلال غایب است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سید جلال حسینی مدافع ملی پوش تیم فوتبال سپاهان، دیدار حساس این تیم در ورزشگاه آزادی برابر استقلال در روز جمعه 16 دی را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی که در تعطیلات نیم فصل دست خود را جراحی کرد تا بعد از بازی با استقلال شرایط بازی کردن را ندارد و در دیدار برابر استقلال غایب خواهد بود.

حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جراحی دست خود گفت: مدتی بود از ناحیه مچ دست احساس درد می‌کردم و در نیم فصل نیز خیلی اذیت شدم به همین دلیل مچ دستم را عمل کردم.

ویتصریح کرد: متاسفانه دیدار برابر استقلال را از دست دادم اما پس از دیدار برابر استقلال می‌توانم بازی کنم و اما خوشبختانه مصدومیت من آنچنان طولانی مدت نیست و به جز دیدار با استقلال، در سایر بازی‌های تیم خود می‌توانم به میدان بروم.

احمد جمشیدیان دیگر بازیکن تاثیرگذار سپاهان نیز به دلیل عمل جراحی کمرش به مدت دو ماه غایب خواهد بود و به این ترتیب او هم در دیدار حساس سپاهان برابر استقلال غایب خواهد بود.

کد مطلب 1496545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها