سید جلال حسینی در بازی سپاهان با استقلال غایب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی که در تعطیلات نیم فصل دست خود را جراحی کرد تا بعد از بازی با استقلال شرایط بازی کردن را ندارد و در دیدار برابر استقلال غایب خواهد بود.

حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جراحی دست خود گفت: مدتی بود از ناحیه مچ دست احساس درد می‌کردم و در نیم فصل نیز خیلی اذیت شدم به همین دلیل مچ دستم را عمل کردم.

ویتصریح کرد: متاسفانه دیدار برابر استقلال را از دست دادم اما پس از دیدار برابر استقلال می‌توانم بازی کنم و اما خوشبختانه مصدومیت من آنچنان طولانی مدت نیست و به جز دیدار با استقلال، در سایر بازی‌های تیم خود می‌توانم به میدان بروم.

احمد جمشیدیان دیگر بازیکن تاثیرگذار سپاهان نیز به دلیل عمل جراحی کمرش به مدت دو ماه غایب خواهد بود و به این ترتیب او هم در دیدار حساس سپاهان برابر استقلال غایب خواهد بود.