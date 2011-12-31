کمترین مماشات با افراد گران و کم فروش قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان ضمن قدردانی از اعضای شورای تنظیم بازار استان، گفت: تنظیم بازار یعنی نظم بخشی و نظم بخشی یعنی کنترل قیمت بگونه ای که رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.

وی بر ضرورت برخورد با افراد متخلفی که با گرانفروشی و کم فروشی حق مردم را پایمال می کنند تاکید کرد و گفت: کمترین مماشات با این افراد قابل پذیرش نیست.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از اعضای کمیسیون تنظیم بازار هرمزگان خواست تا با استعلام قیمت کالا ها از مرکز و نرخ گذاری مناسب و عادلانه، به شکلی که کالا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مطلوب را دارا باشد اهتمام وی‍ژه ای داشته باشند همچنین بر فراهم کردن زیرساختها شامل سردخانه و میادین تر بار در استان تاکید و از مسئولان خواست تا نسبت به احداث میدان میوه و تر بار و سردخانه با استفاده از منابع بانکی هر چه سریعتر اقدام کنند.

عزیزی همچنین به تشکیل کارگروه اقتصادی برای هماهنگی بین تولید کنندگان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی نیز اشاره و تصریح کرد: باید ساز وکاری تعریف شود که عرضه این محصولات به گونه ای انجام پذیرد که هم به نفع کشاورز و باغدار باشد و هم مصرف کنندگان با قیمت مناسب محصولات را خریداری کنند.

وی ازاعضای کمیسیون تنظیم بازار استان خواست تا آمادگی لازم را برای تامین و ذخیرسازی اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال داشته باشند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ضمن ارائه گزارشی از مصوبات 35 جلسه برگزار شده شورای هماهنگی نظارت بازار استان هرمزگان، نظم بخشی و درک واقعی از شرایط بازارهمچنین کنترل و نظارت بر قیمتهای خارج از عرف و غیر منطقی را از اهداف مهم این شورا عنوان کرد.

عبدالمجید عبدلی زاده اظهار داشت: جلسات شورای تنظیم بازار استان هر هفته و به شکل مستمر با حضور اعضای شورا تشکیل و آخرین وضعیت بازار در این جلسه مورد پایش قرار می گیردوتصمیمات لازم در راستای مباحث مطروحه اتخاذ می شود.

دبیر کمیسیون تنظیم بازار استان در بخش دیگر سخنانش به برنامه های پیش رو این کمیسیون اشاره و اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه بهاره با هدف عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان با قیمت مناسب، عقد تفاهم نامه با کشاورزان هرمزگانی جهت تامین میوه مورد نیاز ایام پایانی سال، پیش بینی عرضه گوشت مرغ و گوشت قرمز با توجه به حضور مهمانان نوروزی از سراسر کشور و همچنین ساماندهی شبکه توزیع کالا در ایام پایانی سال را از مهمترین اقداماتی برشمردکه در شورای تظیم بازار استان مصوب و در حال اجراست.