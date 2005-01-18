الشرق الاوسط: يك عضو گروهك منافقين مداخله ايران در امور عراق را شديدترين نوع تروريسم خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، حسين مدني مسئول بخش سياسي اين گروهك تروريستي ادعا كرد دخالت رژيم ايران در امور داخلي عراق شديدترين نوع تروريسم مورد حمايت حكومت ايران است اين دخالت ها به اوج خود رسيده است تا جائي كه يك اشغالگر ديگر در عراق ظهور كرده است .



اين عضو گروهك تروريستي منافقين با بيان اينكه حكومت ايران خواهان برگزاري انتخابات درعراق است، اين سوال را مطرح كرد: چرا ملت ايران را در طول يك ربع قرن از ايفاي حقش در برگزاري انتخابات آزاد عادلانه محروم كرده است و ...



ادعاهاي بي پايه واساس اين عضو گروهك تروريستي منافقين درحالي است كه منابع خبري از نقش هولناك گروهك تروريستي منافقين (سازمان مجاهدين خلق)در شعله ور ساختن آتش جنگ و بحراني ناامني درعراق پرده برداشتند.



اهالي شهر" ديالي"عراق درمورد نقش محوري گروهگ تروريستي منافقين(سازمان مجاهدين خلق) درشعله ورساختن آتش درگيريها ميان دولت موقت عراق و گروههاي تروريستي مسلح موجود دراين كشوردرابتدا دچارشك وترديدهايي بودند ولي با دقت نظردررفتارها وحركات اين گروهك تغيير اساسي در ديدگاهشان بوجودآمد.

اين گروههاي تروريستي مخالف درعراق باهدف طولاني كردن فضاي بحران وايجاد ناامني اقدام به انفجارهاي خونين درشهرهاي مختلف عراق مي كنند كه اين اقدامات به سود گروههاي مسلح حاضردرعراق براي محكم كردن جاي پاي خود مي باشد.

منابع آگاه دراستان ديالي اعلام كردند كه گروهك منافقين درماههاي گذشته براي جلب حمايت ازخود، پول هنگفتي را در اختيار طرفداران خود دركشورهاي مختلف اروپايي و برخي از عشايرعراقي در استان دياله قرار دادند.

اهالي شهر بعقوبه كه با حضورگروهك منافقين درعراق مخالف هستند، گفتند: آنها درابتدا نسبت به همدردي اهالي استان ديالي راجع به نقش مشكوك اين گروهك دربحراني ساختن اوضاع امنيتي عراق دچارشك وترديد شده بودند اما درماههاي اخيرپس ازكنترل تردد وآمدوشد انواع خودروهاي مشكوك كه معلوم گرديد از آنها براي بمب گذاريهاي گوناگون بهره گيري ميشود اهالي اين شهرمطمئن شدند كه منافقين درعملياتهاي متعدد عليه مردم درمناطق مختلف و انفجارهاي شهرهاي عراق دست دارند.

همچنين اهالي دياله دريافتند افراد جديدي ازايرانيهاي وابسته به گروهك منافقين دراطراف اردوگاه اشرف درشهرالخالص دست به يك سري فعاليتهاي مشكوك مي زنند كه اين امر قبلا مخفي بود.شهروندان عراقي بيم از آن دارند كه برخي ازخودروهاي بمب گذاري شده كه موجب به خاك و خون كشيده شدن دهها شهروند بي گناه عراقي مي شود هرروز از اردوگاه كنترل شده اشرف كه توسط اعضاي اين گروهك محافظت مي شود، بيرون آيد.

لازم به ذكر است كه گروهك تروريستي منافقين كاملا ازحمايت هاي همه جانبه ارتش آمريكا درعراق برخوردارند و اين گروهك هفت اردوگاه فعال نيمه فعال در خاك عراق دارد ،همچنين دهها مركز ومقرهاي سياسي متعلق به گروهك منافقين بعلاوه منازل كادراين گروهك درشهرهاي ديالي، بصره ، بغداد و بصره قراردارد كه آنهادر مقاطع زماني مختلف دست به فعاليتهاي بسيارمشكوكي مي زنند.

عراقيها هشدار دادند درصورتي كه دولت موقت اقدامات لازم را عليه گروهك منافقين و اردوگاههاي موجود آنها درعراق انجام ندهد ملت عراق خود ابتكارعمل را بدست خواهد گرفت و مانع ازادامه فعاليت هاي اين گروهك تروريستي جنايت كارو خطرناك درخاك پاك عراق خواهد شد.