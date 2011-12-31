۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

نخستین همایش جبهه پایداری در اصفهان تشکیل می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: نخستین همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی با عنوان عقلانیت، معنویت و عدالت، حول محور ولایت در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی دبیر جبهه پایداری کشور و مسئول جبهه پایداری در استان اصفهان سخنران این جلسه خواهد بود.

این همایش روز چهارشنبه 14 دی ماه در حسینیه جواد الائمه واقع در چهار راه شکرشکن اصفهان برگزار خواهد شد.

