هفتمین نشست نمایندگان استانی خبرگزاری مهر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست نمایندگان استانی خبرگزاری مهر که از هفتم دی ماه آغاز به کار کرده بود پنجشنبه شب با برگزاری مراسم اختتامیه و سخنرانی حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر در سالن مرکز رشد جزیره قشم به کار خود پایان داد.

در این نشست دو روزه که با حضور مدیرعامل، معاونان، نمایندگان استانی خبرگزاری مهر و دبیران خبری خبرگزاری در جزیره قشم برگزار شد، برنامه ها و سیاستهای خبری سال آینده خبرگزاری مهر و دغدغه های نمایندگان استانی خبرگزاری مهر مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین برگزاری کارگاه آموزشی خبر و نشست تخصصی با موضوع انتخابات از دیگر برنامه های نشست هفتم نمایندگان استانی خبرگزاری مهر بود.

در مراسم اختتامیه هفتمین نشست نمایندگان استانی خبرگزاری مهر، به صورت رسمی از دفتر خلیج فارس رونمایی شد. همچنین از نمایندگان برتر خبرگزاری مهر در سال 90 تقدیر و تشکر شد.

نمایندگی خبرگزاری مهر در استان لرستان به سرپرستی صدیقه حسینی به عنوان برترین نمایندگی استانی و استانهای قم به سرپرستی مهدی سلیمانی، کرمان به سرپرستی اسما محمودی، اردبیل به سرپرستی محمد میرزایی و خوزستان به سرپرستی علی نواصر در رتبه های بعدی برترین نمایندگی های استانی خبرگزاری مهر مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم از استانهای چهارمحال و بختیاری به سرپرستی محمدرضا موسوی و ایلام به سرپرستی رمضان نوری به علت پیشرفتهای کمی و کیفی نسبت به گذشته تقدیر شد.

همچنین از رضا زرگر نماینده خبرگزاری مهر در استان هرمزگان برای برگزاری مناسب نشست استانی هفتم تقدیر شد.

نشست ششم خبرگزاری مهر اردیبهشت ماه امسال در تهران برگزار شد پیش از این استانهای آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز میزبان نشست نمایندگان خبرگزاری مهر بودند.