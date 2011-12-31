17 درصد مردم ایران مهارت خواندن و نوشتن ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقر زاده فاروجی در همایش تجلیل از آموزش یاران نهضت سواد آموزی خراسان شمالی، اظهار داشت: طبق آخرین آمار دو میلیون و 700 نفر در کشور بی سواد و یا تحصیلات کمتر از اول ابتدایی داشتند که در پالایش صورت گرفته یک میلیون و 200 نفر در گروه سنی 10 تا 49 بی سواد هستند.

وی تصریح کرد: معیار با سوادی در کشور توانایی خواندن و نوشتن متون ساده فارسی، انجام چهار عمل اصلی ریاضی و قرآن آموزی است.

باقرزاده افزود: طبق اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر ریشه کنی بی سوادی در کشور، وزارت آموزش وپرورش موظف شده تا با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه پنجم توسعه بی سوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال را ریشه کند.

وی با اشاره به این که در خصوص با سواد کردن افراد کمبود امکانات نداریم اظهار داشت: آموزش یاران نهضت آموزی بارها به درب خانه های بی سوادان مراجعه کرده اند ولی بی سوادن تمایلی برای شرکت در کلاس ها نداشته اند.

وی ادغام نهضت سواد آموزی و وزرات آموزش و پرورش را در راستای سرعت بخشی به قائله بی سوادی در کشور بیان کرد و گفت: ادغام به معنی حذف نهضت سوادآموزی نیست بلکه به معنی گسترش نهضت و استفده از تمام ظرفیت های آموزش و پرورش است.

وی افزود: به منظور تسریع در ریشه کنی بی سوادی نیز 60 درصد از ماموریت نهضت سوادآموزی برون سپاری شده است.

وی گفت: آموزش و پرورش به هر آموزش یاری که با مدرک سیکل، دیپلم، لیسانس بتواند فرد بی سوادی را با سواد و در آزمونی که آموزش و پرورش از فرد بی سواد به عمل می آورد پذیرفته شود مبلغ 340 هزار تومان پرداخت می کند.

باقرزاده فاروجی در خصوص وضعیت آموزش یاران حق التدریسی نیز گفت: تمام نیروهای حق التدرس که دارای مدارک دانشگاهی لیسانس و بالاتر هستند در آموزش و پرورش استخدام می شوند.

وی تصریح کرد: این گروه از نیروها براساس مجوز استخدامی که از دولت اخذ می شود، به استخدام رسمی آموزش و پرورش درمی آیند و نیروهای حق التدرسی دارای مدرک فوق دیپلم نیز به صورت پیمانی در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرند که با ارتقای سطح مدرک تحصیلی، آنان نیز استخدام رسمی خواهند شد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در 15 مهر ماه سال 88 قانون تعیین تکلیف آوزش یاران نهضت آموزی را تصویب کرد که در این راستا به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد 60 هزار نفر از نیروهای خود را تبدیل وضعیت کند.

وی شرط تبدیل وضعیت نیروها را داشتن 60 ماه سابقه کاریاین گروه از نیروها براساس مجوز استخدامی که از دولت اخذ می شود، به استخدام رسمی آموزش و پرورش درمی آیند.

وی شرایط استخدام نیروها را داشتن 60 ماه سابقه کاری و مدرک دانشگاهی تا قبل از مهر ماه سال 88 بیان کرد.

این مسئول در ادامه گفت: در همین راستا در سال گذشته هفت هزار نفر با شرایط فوق به استخدام آموزش و پرورش در آمدند.

وی اضافه کرد: همچنین 11 هزار نفر از نیروهای حق التدرسی که در طرح تعیین تکلیف شرکت کرده و در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش پذیرفته شدند نیز استخدام شدند.

در پایان این همایش نیز از 33 آموزش یار نهضت سواد آموزی خراسان شمالی تقدیر شد.