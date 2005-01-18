تعجيل در معرفي كانديداي نهايي آسيب پذيري كانديدا را بيشتر مي كند

ابوالقاسم رئوفيان دبير كل جامعه اسلامي فرهنگيان درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" وي افزود : با توجه به اينكه معرفي كانديداي نهايي مهمترين مرحله از فرايند تصميم گيري است بايد با تدبير و حوصله و بدون هر گونه شتابزدگي عمل كرد .اگر تعجيل كنيم در تشخيص دچار اشتباه شده و گزينه معرفي شده در زود هنگام در معرض آسيب پذيري بيشتري قرار خواهد گرفت .

دبير كل جامعه اسلامي فرهنگيان درباره معرفي كانديداي در سايه از سوي اصولگريان در صورت عدم اقبال مردم از 5 كانديداي معرفي شده گفت : ما ميزان اقبال و رويكرد مردم به صندوق هاي راي را ميزان قابل توجه اي مي دانيم لذا هيچ گونه دليلي براي تمسك به اين شيوه احساس نمي كنيم، مردم كه ميانگين حضورشان در 24 انتخابات از جمهوري اسلامي آري تا مجلس هفتم 10/60 درصد است قطعا در انتخاب بيست و پنجم و انتخاب نهم رياست جمهوري حضور حداكثري خواهند داشت .

رئوفيان افزود : اگر به جاي تبليغ اين شيوه ؛ احزاب ، گروههاي سياسي ، كانديداها ، داوطلبان و نامزدهاي مطرح بر اساس يك رقابت سالم ، قانونمند و بدون تخريب كانديداهاي يكديگر و با شفافيت اقدام كنند طبيعي است كه حضورخوبي را شاهد خواهيم بود .

وي در خصوص پر رنگ تر شدن حضورهاشمي در انتخابات گفت:با توجه به پديدهاي نوظهور سياسي در سطح كشور و اتفاقاتي كه رخ داده،احتمال آمدن آقاي هاشمي رو به افزايش است و طبيعي است آمدن آقاي هاشمي هم در جبهه اصولگرايان وهم در جبهه دوم خرداد تحولي را پديد خواهد آورد و به نوعي مي شود گفت تصميم گيري درخصوص آمدن هاشمي را دچار نوعي بازنگري خواهد كرد .