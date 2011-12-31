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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرداخت حقوق معلمان براساس مدرک تحصیلی/ جزئیات تحصیل دردانشگاه فرهنگیان

پرداخت حقوق معلمان براساس مدرک تحصیلی/ جزئیات تحصیل دردانشگاه فرهنگیان

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش درسند تحول راهبردی گفت: مدرک تحصیلی در نظام جدید آموزش وپرورش مبنای پرداخت حقوق معلمان است و تفاوتی بین یک دکترای شاغل در مدرسه با استاد دانشگاه وجود نخواهد داشت.

حجت الاسلام دکتر بهرام محی الدین محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نظام جدید رتبه بندی معلم ها پیش بینی شده افزود: معلم های با مدرک لیسانس تا دکتری در کلاسهای مشابه تدریس خواهند کرد ولی از لحاظ حقوق و دستمزد بر اساس مدرک خود دریافتی دارند.

وی با اشاره به راه اندازی دانشگاه فرهنگیان  گفت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در ابتدا موفق به کسب دانشنامه کارشناسی خواهند شد و در صورت تمایل به ادامه تحصیل پس از دو سال تدریس می توانند در دوره کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند و پس از چهارسال تدریس نیز امکان تحصیل تا مقطع دکتری برای آنها وجود خواهد داشت.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش درسند تحول راهبردی تصریح کرد: در اجـرای نظام آموزشی جدید در آینده معلم های با مدرک دکتری حتی در مقطع اول ابتدایی بکار گرفته می شوند.

کد مطلب 1496581

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