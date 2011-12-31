پرداخت حقوق معلمان براساس مدرک تحصیلی/ جزئیات تحصیل دردانشگاه فرهنگیان

حجت الاسلام دکتر بهرام محی الدین محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نظام جدید رتبه بندی معلم ها پیش بینی شده افزود: معلم های با مدرک لیسانس تا دکتری در کلاسهای مشابه تدریس خواهند کرد ولی از لحاظ حقوق و دستمزد بر اساس مدرک خود دریافتی دارند.

وی با اشاره به راه اندازی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در ابتدا موفق به کسب دانشنامه کارشناسی خواهند شد و در صورت تمایل به ادامه تحصیل پس از دو سال تدریس می توانند در دوره کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند و پس از چهارسال تدریس نیز امکان تحصیل تا مقطع دکتری برای آنها وجود خواهد داشت.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش درسند تحول راهبردی تصریح کرد: در اجـرای نظام آموزشی جدید در آینده معلم های با مدرک دکتری حتی در مقطع اول ابتدایی بکار گرفته می شوند.