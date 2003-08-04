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۱۳ مرداد ۱۳۸۲، ۲۱:۲۱

صهيونيستها اسامي 349 زنداني فلسطيني را براي آزادي اعلام كردند

صهيونيستها اسامي 349 زنداني فلسطيني را براي آزادي اعلام كردند

مقامات رژيم صهيونيستي با ادعاي حمايت از ابومازن و حفظ صلح طلبي ليست آزادي 349 زنداني فلسطيني را اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي، در پي ادعاي صهيونيستها براي آزادي 349 نفر از زندانيان فلسطيني در بند در بررسي هاي به عمل آمده 183 تن از اين زندانيان به اتهام همكاري با گروه هاي مبارز در حمله به صهيونيست ها و 139 تن نيز كه بدون علت مشخصي بازداشت شده اند آزاد خواهند شد.
در همين راستا 100 زنداني ديگر نيز آزاد خواهند شد. آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي در ماه گذشته اعلام كرد كه 540 تن از زندانيان فلسطيني را آزاد خواهد كرد.

کد مطلب 14966

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