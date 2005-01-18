ايدز در كمين جامعه ؛ چشمها را بايد شست

نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در دنيا حاكي از آن است كه "ايدز" اصلي ترين علت عفوني مرگ بزرگسالان در جهان به شمار مي رود ، به گونه اي كه بيماري ايجاد شده توسط اين ويروس، در صورت عدم درمان ميزان كشندگي موردي نزديك به 100 درصد را خواهد داشت

.با وجود اينكه استفاده از سرنگ مشترك در ميان معتادان تزريقي و يا استفاده از فراورده هاي خوني ناسالم عمده ترين دلايل انتقال ايدز هستند، اما به گفته برخي از كارشناسان و مسوولان در سالهاي اخير وجود روابط جنسي با سرعت زياد ، زنگ خطري است كه احتمال تغيير الگوي ايدز در كشور را هشدار مي دهد.

چندي پيش همزمان با روز جهاني ايدز ، آخرين آمار مربوط به رشد ايدز در دنيا از سوي سازمان ملل متحد اعلام شد كه خبر از ابتلاي حدود 39 ميليون و 400 هزار نفر از مردم دنيا به بيماري ايدز داشت ، در حالي كه اين تعداد در سال گذشته 36 ميليون نفر اعلام شده بود.

بنابر اين گزارش رشد ايدز در سال گذشته بيشتر در شرق آسيا به خصوص در چين ، اندونزي و ويتنام اتفاق افتاده است كه تعداد زنان مبتلا به ايدز مثبت در شرق آسيا از سال 2002 حدود 56 درصد افزايش نشان داده است.

تصميمات غير علمي و نگرش هاي منفي باعث رشد سريع بيماري ايدز در كشور شد

بر اساس آمارهاي رسمي كشور نيز تا سه ماه پيش هفت هزار و 510 مورد مبتلا به ايدز در كشور وجود داشت و يا وجود اينكه به طور معمول هر سه ماه معمولا 300 تا 400 مورد به اين آمارها افزوده مي شود اما اين بار پس از گذشت سه ماه حدود پنج برابر ميزان معمولي يعني دو هزار مورد ديگر به آمار قبلي اضافه شد و تعداد مبتلايان را به 9 هزار و 800 نفر رساند.

يك هزار و 328 با ميزان 2/95 درصد از مجموع مبتلايان را مردان و 472 نفر زن با ميزان 8/4 درصد ديگر آن را زنان تشكيل داده اند ، همچنين تعداد فوت شدگان بر اثر بيماري ايدز تا سه ماه گذشته 849 مورد كه اين تعداد هم اكنون به يك هزار و 41 نفر كه از اين تعداد يك هزار و 4 نفر مرد و 37 نفر آنها زن بوده ، افزايش يافته است.

عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويد: نگرش هاي منفي، عملكردها و تصميمات غير علمي، غير منطقي و نا آگاهانه سبب شد جامعه دچار ضررهاي زياد ناشي از بيماري ايدز شود، چرا كه هشدارهاي كارشناسان در خصوص اين بيماري جدي گرفته نشد.

دكتر مينو محرز مي افزايد: تفاوت ايران با كشورهاي موفق در زمينه پيشگيري از بيماري ايدز به فعاليت هاي آموزشي در مورد اين بيماري باز مي گردد، به گونه اي كه تنها موردي كه در كشور ما انجام نشده، آموزش هاي دائمي است.

وي ادامه مي دهد: با وجود اينكه اين آموزش ها بايد به صورت دائم از طريق رسانه ها بويژه راديو و تلويزيون به مردم ارائه شود اما تا چندي پيش به هيچ وجه برنامه آموزشي در اين خصوص وجود نداشت و پس از آن هم در ساعات نيمه شب كه بيننده ها بسيار كم بود نشان داده مي شد و هم اكنون هم اين برنامه ها به تازگي در برخي از سريال ها نشان داده مي شود.

افزايش آمار مبتلايان به ايدز را پيش بيني مي كرديم

عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز اظهار مي دارد: در كشورهاي موفق دنيا در زمينه پيشگيري از افزايش مبتلايان به ايدز، برنامه هاي آموزشي در تمامي رسانه ها بويژه رسانه هاي تصويري به صورت دائم نمايش داده مي شود، به طوري كه پيش از پخش برنامه هاي پربيننده، آگاهي در مورد پيشگيري از بيماري ايدز به شيوه پخش تيزرهاي آموزشي به صورت مستمر براي مردم ارائه مي شود و به اين ترتيب به صورت دايمي اين مشكل و وجود خطر بيماري را بيان مي كنند.

وي با بيان اينكه پيش از اعلام افزايش آمار مبتلايان، به علت عدم آموزش هاي مستمر، وضعيت موجود براي متخصصان و كارشناساني كه در اين زمينه فعاليت مي كردند، قابل پيش بيني و روشن بود، تصريح مي كند: متاسفانه سازمان هاي مرتبط ديگر در خصوص پيشگيري از اين بيماري بويژه سازمانهايي كه به نوعي در اين زمينه به ميزان بيشتري موثر بودند، همكاري خوبي نداشتند و علت عدم اين همكاري هم ناشي از نگرش منفي آنها نسبت به اين بيماري و نيز عدم آگاهي آنان بود.

اين فوق تخصص بيماري هاي عفوني اظهار مي دارد: بزرگترين مشكل كشور نسبت ديگر كشورهاي موفق در زمينه پيشگيري از بيماري ايدز به كمبود آموزش مربوط مي شود، چرا كه كشور حتي در برخي از موارد نظير كاهش آسيب در ميان معتادان تزريقي از ديگر كشورهاي ديگر موفق تر بود اما در خصوص آموزش كه مي توانست براحتي صورت گيرد بسيار كوتاهي شد چون اگر از هم اكنون هم انجام شود، كمي دير است.

وي ادامه مي دهد: حتي اگر بتوانيم در زمينه كنترل موفق باشيم اما در كنار آن آموزش را به كار نبريم، هيچ تاثيري در كاهش تعداد مبتلايان نخواهد داشت متاسفانه آموزش در مدارس فقط نزديك به دو سال است كه در سيستم آموزش و پرورش انجام مي شود در حالي كه بايد از چندين سال پيش اين آموزش ها صورت مي گرفت اما نگرش منفي برخي از افراد مبني بر عدم آموزش به كودكان سبب شد كه اين بيماري بسيار سريع در جامعه رشد پيدا كند.

افزايش زنان مبتلا به ايدز

آنچه با مشاهده آمار و درصدهاي تفكيك شده مبتلايان به ايدز، مهم به نظر مي رسد، آمار زنان مبتلا به بيماري ايدز بوده كه متاسفانه به تدريج رو به افزايش است و به گفته برخي از مسوولان و كارشناسان آمار ايدز در ميان زنان و دختران دنيا افزايش يافته و به همين علت شعار "حفاظت از زنان و دختران در برابر ايدز " در درنيا مطرح شده است چرا كه اين افراد به دلايل مختلف به ميزان بيشتري در معرض ابتلا به اين ويروس قرار دارند.

از آنجا كه مصرف مواد مخدر رشد فزاينده اي داشته است، بنابراين كشور در سال هاي اخير با خطر رشد و شيوع HIV روبرو بوده است و با وجود اينكه اغلب افراد مبتلا به اين ويروس مرد هستند اما اين ويروس به راحتي توسط آنها به همسرانشان و يا افرادي كه با آنها ارتباط جنسي دارند منتقل مي شود.

بالارفتن سن ازدواج رفتارهاي پرخطر را افزايش داده است

دكتر محرز در اين باره مي گويد: ايمن بودن خون زنان فقط در گذشته مصداق پيدا مي كند و اگر كسي هم اكنون آن را قبول داشته باشد، فرد خوشبيني است چرا كه تمامي همسران معتادان مبتلا به ايدز كه هم اكنون در حال آزمايش هستند، تعدادي از آنها مبتلا به ايدز هستند بنابراين سالم بودن خون زنها به زماني باز مي گردد كه 95 درصد مرد مبتلا به ايدز و تنها 5 درصد از زنان مبتلا به ايدز هستند اما هم اكنون زنان نيز بسرعت در حال ابتلا به اين بيماري هستند كه بايد از گسترش آن در جامعه جلوگيري شود.

وي با بيان اينكه يكي از علت هاي افزايش آمار مبتلايان به ايدز در ميان زنان، همسران آلوده آنها به ايدز كه اغلب دچار اعتياد تزريقي هستند مر بوط مي شود، اظهار مي دارد: به هرحال تماس هاي جنسي نامطمئن وجود دارد همچنين سن ازدواج در كشور افزايش و نرخ ازدواج كاهش يافته و نيز به علل ختلف نرخ طلاق در كشور بيشتر شده است بنابراين وجوداين مسائل و مشكلات اجتماعي سبب مي شود تماس هاي جنسي خارج از حيطه ازدواج بيشتر باشد و وجود افراد پرخطر در كشور نيز تماس هاي جنسي نامطمئن را افزايش داده است.