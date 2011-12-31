سرمربی تیم فوتبال صبای قم عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از یک هفته به آغاز دیدارهای هفته نخست از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باقی مانده است، سرمربی تیم فوتبال صبای قم به دلیل از دست دادن یکی از نزدیکترین بستگان خود عزدار شد.

در حالی که عبدالله ویسی روز گذشته در قم حضور یافته و قرار بود به اتفاق سایر مسئولان و مدیران باشگاه صبا در جلسه هیئت مدیره این باشگاه حضور یابد، ناگهان در تماس تلفنی با این مربی خبر فوت خواهرزاده اش را شنید و بلافاصله با چشمانی اشکبار قم را ترک کرد.



مسئولان باشگاه صبا نیز که حال سرمربی جوان خود را چندان مساعد نمی دیدند، بلافاصله با تهیه بلیط پرواز تهران - اهواز، ویسی راهی شهر خود کردند تا ویسی در مراسم گرامیداشت علی فتحی نسبت خواهرزاده مرحوم خود شرکت کند.



ویسی در حالی به مجلس ختم و بزرگداشت خواهرزاده خود در اهواز رفت که باشگاه صبا نیز با ارسال اطلاعیه ای، این ضایعه را به سرمربی جوان خود تسلیت گفت.



تیم فوتبال صبای قم این روزها خود را برای دیدار حساس هفته نخست از دور برگشت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مقابل تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز آماده می کند، دیداری که قرار است به میزبانی صبای قم برگزار شود.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال صبای قم در این دیدار حساس از هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 15 روز جمعه شانزدهم دی ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم میزبان تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز خواهد بود.



صبای قم در دیدار رفت با تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز که در هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار شد، توانست تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز را با حساب سه بر دو شکست دهد.



جبران شکست تراکتور سازی در دیدار رفت می تواند مهمترین انگیزه برای حضور قوی بازیکنان این تیم در دیدار برگشت مقابل تیم فوتبال صبای قم باشد اما باید منتظر روز برگزاری این دیدار و جدال تفکرات عبدالله ویسی و امیر قلعه نویی بود تا نتیجه و سرنوشت بازی را مشاهد کرد.



تیم های فوتبال صبای قم و تراکتورسازی تبریز در حال حاضر با کسب 29 امتیاز در مکان های چهارم و پنجم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور ایستاده اند و تنها در تفاصل گل بهتر است که تراکتور سازی توانسته است جایگاه چهارم جدول رده بندی را در اختیار بگیرد.



این در حالی است که فعلا تیم های فوتبال استقلال تهران، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، نفت تهران در مکان های اول تا سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال جای دارند.