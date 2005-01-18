برخي از نمايندگان با توجه به وظايف نمايندگي از سفر حج منصرف شده اند // فقط هفده نماينده امسال به حج رفتند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رييس مجلس در آغاز جلسه امروز مجلس در سخناني كوتاه ضمن عرض تسليت به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)و حضرت مسلم ابن عقيل ، سخنان خود را درباره تعداد نمايندگاني كه به حج تمتع رفته اند ، تصحيح كرد و گفت : برحسب آمارتهيه شده كه جلسه قبل اعلام كردم 30 نفر از نمايندگان عازم سفر حج بوده اند اما گويا عده اي از آنان با توجه به وظيفه نمايندگي از اين سفر منصرف شده اند كه آقايان ابوترابي ، قرباني ، سبحاني نيا و سيد احمد موسوي از آن جمله اند .

به گفته وي جمعا در موسم حج امسال 17 نفر از نمايندگان زائر خانه خدا هستند كه 11 نفر از آنان نوبت حج واجب داشته اند .



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