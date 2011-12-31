جام قهرمانی کاتا جودو کشور به تهران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری ششمین دوره مسابقات کاتا جودوی قهرمانی کشور در حضور رئیس و دبیر فدراسیون جودو و کوراش کشورمان و همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان قم انجام شد و در نهایت جام قهرمانی به تیم تهران رسید.

در واقع این ششمین دوره پیکارهای کاتا جودوی قهرمانی کشور بود که در پایان رقابت کاتاروهای 15 تیم شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم، با قهرمانی تهران به پایان رسید.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون جودو و کوراش، این دوره از رقابت‌ها به مدت یک روز به میزبانی هیئت جودو و کوراش استان قم برگزار شد و در نهایت کاتاروهای شرکت کننده از تیم تهران با کسب سه نشان طلا و یک نقره عنوان قهرمانی مسابقات را به خود اختصاص دادند و تیم‌های کاتا جودو استان های گلستان و خراسان رضوی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.



مسابقات ششمین دوره کاتا جودو قهرمانی کشور در پنج فرم ناگه نوکاتا، کاتامه نوکاتا، کیمه نوکاتا، گوشین جوتسو کاتا و جونوکاتا به میزبانی هیئت جودو و کوراش استان قم برگزار شد و تهران فاتح این دوره از رقابت ها لقب گرفت.



نکته مهم و قابل توجه این است که در پایان این دوره از مسابقات، نفرات برتر فرم های مختلف از سوی کادر فنی تیم ملی کاتا جودو کشورمان، به اردوی تیم ملی به منظور اعزام به مسابقات کاتا جودو آسیایی و همچنین تورنمنت بین‌المللی ایتالیا دعوت می شوند.



قرار است، مسابقات کاتا جودو قهرمانی آسیا اسفند ماه سال جاری با شرکت برترین های قاره کهن در کشور تایلند برگزار شود، در حالی که به دعوت از کشور ایتالیا کاتاروهای کشورمان اواخر فروردین سال 1391 به مسابقات بین‌المللی این کشور اعزام خواهند شد.

رده بندی نهایی توزیع مدال‌ها در ششمین دوره پیکارهای کاتا جودو قهرمانی کشور:

تیم اول: تیم تهران با کسب سه نشان طلا و یک نقره

تیم دوم: گلستان با کسب یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز

تیم سوم: خراسان رضوی با کسب یک نشان طلا

رده بندی نهایی براساس فرم‌های کاتا:

فرم ناگه نوکاتا: 1- استان گلستان 2- استان همدان 3- استان کرمانشاه

فرم کاتامه نوکاتا: 1- تهران 2- استان قم 3- استان گلستان

فرم گوشین جوتسو کاتا: 1- تهران 2- استان قم 3- استان همدان

فرم کی مه نو کاتا: 1- تهران 2- تهران 3- استان اصفهان

فرم جونوکاتا: 1- خراسان رضوی 2- استان قم 3- استان اصفهان