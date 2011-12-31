نژادپرستی اسرائیل در سایه تحولات بهار عربی و بحران مالی جهانی

نژادپرستی از پدیده های مذموم و زشتی است که سابقه آن به آغاز تاریخ بشریت باز می گردد. این مقوله نوع خاصی از تعصب است که بر مبنای استدلالات نادرست و عمومیت دادن برخی خصوصیات به گروهی از انسانها، به گونه ای غیر قابل انعطاف، شکل می گیرد.

نژادپرستی در واقع نظریه‌ای است که میان نژاد و پدیده‌های غیر زیست شناسی مانند دین، آداب، زبان و... رابطه ایجاد کرده برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌شمارد. در این نظریه برتری نژادی مستقل از شرایط محیطی و اجتماعی رشد افراد عمل کرده و دست تقدیر برخی نژادهای بشر را برتر و برخی دیگر را پست تر گردانیده ‌است.



ریشه‌های نژادپرستی در عصر جدید به نظریات "کنت دوگوبینو" نویسنده فرانسوی می‌رسد که آن را در ۱۸۵۳ منتشر نمود. در قرن بیستم بزرگ‌ترین حامی نژادگرایی هاستن استوارت چیمبرلین نویسنده آلمانی انگلیسی تبار بود، اما معروف‌ترین دولت‌های نژادپرست قرن بیستم و بیست و یکم حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی و اسرائیل به شمار می‌روند. نظام سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی از بین رفت، اما سرزمین های اشغالی فلسطینیان همچنان از این پدیده زشت در سایه حمایت های قدرت های جهانی رنج می برد.



این رژیم علناً اسرائیل را کشوری برای یهودیان اعلام کرده و بدون هیچ ملاحظه ای از هدف خود برای پاکسازی قومی در سرزمین های اشغالی سخن به یمان آورده است. در گزارش محرمانه‌ای که در ماه نوامبر سال 2011، درباره نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی، تهیه شده اتحادیه اروپا اسرائیل را متهم به نژادپرستی علیه اعراب کرده است.



در این گزارش محرمانه 27 صفحه ای که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه نسخه ای از آن را بدست آورده، آمده است: در حالی که جامعه جهانی بطور قابل ملاحظه ای متمرکز بر روند صلح فلسطینی ها و اسرائیل است ما باید رفتار اسرائیل با اقلیت ها را بعنوان نکته اصلی ببینیم.



در این گزارش همچین با اعلام اینکه "سیاست های امنیتی اسرائیل به روشنی اعراب را هدف قرار داده" آمده است: اعرابی که در اسرائیل زندگی می کنند از نظر درآمد، دسترسی به مسکن، آموزش و زمین، بسیار بدتر ازغیر اعرابی هستند که در آنجا زندگی می کنند.



تهیه این گزارش محرمانه از سوی اتحادیه اروپا در حالی است که پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی و مورد وثوق تمامی کشورهای جهان، نژادپرستی اسرائیل علیه فلسطینی ها را مورد تاکید قرار داده بود و این مسئله چیز تازه ای نیست اما آنچه که تازگی دارد درگیری کشورها به مشکلات داخلی و تحولات منطقه ای در حوزه سیاسی در منطقه و بحران مالی اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی است. این دو موضوع سبب شده است تا مسئله فلسطین و آرمان مردم این سرزمین از سرخط خبرهای جهان کنار رود و رژیم صهیونیستی بتواند از غفلت بخشی از رسانه هایی که خود را "صدای بی صدایان" می دانستند استفاده کرده و ابعاد وسیع تری به طرح های خود برای پاکسازی نژادی و اعمال تبعیض های سیستماتیک در منطقه بدهد.

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* حسین امیری