بندر"خواجه نفس" توسعه گلستان را شتاب می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت استان اظهار داشت: همچنین با اجرای این طرح بازارهای هدف نیز برای تولیدات داخلی استان فراهم میشود.
وی عنوان کرد: استان گلستان به دلیل تنوع اقلیمی مناسب میتواند به قطب اول گیاهان دارویی کشور تبدیل شود به شرطی که تعامل دستگاههای مرتبط در این زمینه به جد انجام گیرد.
قناعت افزود: با تشکیل کمیته ویژه گیاهان دارویی در استان میتوان یک کار منسجم علمی پژوهشی در این زمینه انجام داد تا با ارائه یک بسته توسعهای، آینده خوبی برای استان رقم زد.
وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی مرتبط و بهرهگیری از توان علمی مراکز تحقیقاتی استان به ویژه جهاد دانشگاهی و دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی مدون و شناسایی سرمایهگذاران و ایجاد مشوقهای لازم اقدام کند تا روزبهروز شاهد رشد استان در زمینه تولید گیاهان دارویی باشیم.
استاندار ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنعت و معدن استان نیز میتوانند زمینه صادرات گیاهان دارویی را در داخل و حتی به خارج از کشور فراهم کنند.
قناعت عنوان کرد: تشکیل کمیته ویژه گیاهان دارویی با محوریت معاون برنامهریزی استاندار و دبیری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضویت دستگاههای مرتبط خواهد بود تا این موضوع به جدیت پیگیری شود.
استاندار گلستان ببا گرامیداشت حماسه 9 دی گفت: باید بار دیگر با حضور یکپارچه خود با آرمان های امام (ره) و شهدا، آرمان های نظام و انقلاب تجدید بیعت کرده و تبعیت کامل خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کنیم.
قناعت با اشاره به سفر مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری به کشور قزاقستان گفت: این سفر کار بسیار ارزشمند و خوبی بود و فرصتهای بسیار خوبی در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال با استان منگستائو این کشور برای ما فراهم کرد.
وی یادآورشد: مباحثی که با مقامات و مسئولان و مدیران این استان داشتیم، همه در سطح ملی، اما با دید و ابعاد استانی بود.
قناعت با اشاره به اجرای طرح آرشیو اسناد هویتی و تعیین تکلیف اسناد راکد، یادآور شد: این دو طرح از طرحهای بزرگ و اساسی به شمار میرود که رتبه استان در کشور رتبه خوبی است و از دستگاهها به ویژه فرمانداران شهرستانها انتظار است حداکثر تا پایان خرداد سال 1391 با ثبتاحوالهای استان و شهرستانها همکاری لازم را داشته باشند.
وی بیان داشت: توزیع اعتبارات ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی از محل ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ 50 میلیارد ریال اختصاص به اداره کل راه و ترابری یافت که به تصویب اعضا نیز رسید.
