بندر"خواجه نفس" توسعه گلستان را شتاب می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت استان اظهار داشت: همچنین با اجرای این طرح بازارهای هدف نیز برای تولیدات داخلی استان فراهم می‎شود.

وی عنوان کرد: استان گلستان به دلیل تنوع اقلیمی مناسب می‎تواند به قطب اول گیاهان دارویی کشور تبدیل شود به شرطی که تعامل دستگاه‎های مرتبط در این زمینه به جد انجام گیرد.

قناعت افزود: با تشکیل کمیته ویژه گیاهان دارویی در استان می‎توان یک کار منسجم علمی پژوهشی در این زمینه انجام داد تا با ارائه یک بسته توسعه‌ای، آینده خوبی برای استان رقم زد.

وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری سایر دستگاه‎های اجرایی مرتبط و بهره‎گیری از توان علمی مراکز تحقیقاتی استان به ویژه جهاد دانشگاهی و دانشگاه‎های علوم پزشکی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی مدون و شناسایی سرمایه‌گذاران و ایجاد مشوق‎های لازم ‌اقدام‌ کند تا روز‌به‌روز شاهد رشد استان در زمینه تولید گیاهان دارویی باشیم.

استاندار ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنعت و معدن استان نیز می‎توانند زمینه صادرات گیاهان دارویی را در داخل و حتی به خارج از کشور فراهم کنند.

قناعت عنوان کرد: تشکیل کمیته ویژه گیاهان دارویی با محوریت معاون برنامه‎ریزی استاندار و دبیری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضویت دستگاه‎های مرتبط خواهد بود تا این موضوع به جدیت پیگیری شود.

استاندار گلستان ببا گرامیداشت حماسه 9 دی گفت: باید بار دیگر با حضور یکپارچه خود با آرمان های امام (ره) و شهدا، آرمان های نظام و انقلاب تجدید بیعت کرده و تبعیت کامل خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کنیم.

قناعت با اشاره به سفر مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری به کشور قزاقستان گفت: این سفر کار بسیار ارزشمند و خوبی بود و فرصتهای بسیار خوبی در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال با استان منگستائو این کشور برای ما فراهم کرد.

وی یادآورشد: مباحثی که با مقامات و مسئولان و مدیران این استان داشتیم، همه در سطح ملی، اما با دید و ابعاد استانی بود.

قناعت با اشاره به اجرای طرح آرشیو اسناد هویتی و تعیین تکلیف اسناد راکد، یادآور شد: این دو طرح از طرح‎های بزرگ و اساسی به شمار می‌رود که رتبه استان در کشور رتبه خوبی است و از دستگاه‎ها به ویژه فرمانداران شهرستان‎ها انتظار است حداکثر تا پایان خرداد سال 1391 با ثبت‎احوال‎های استان و شهرستان‎ها همکاری لازم را داشته باشند.

وی بیان داشت: توزیع اعتبارات ابلاغی معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی از محل ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ 50 میلیارد ریال اختصاص به اداره کل راه و ترابری یافت که به تصویب اعضا نیز رسید.