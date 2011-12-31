حسین گنجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بازی بسیار سختی در پیش داریم زیرا شهرداری ساوه در هفته های اخیر نتایج خوبی گرفته است و در متوقف کردن تیم صدرنشین صنایع گیتی پسند اصفهان در دیدار هفته گذشته در خانه این تیم نشان می‌دهد که این تیم در این دیدار نیز با تمام توان به میدان می‌آید.

وی ادامه داد: متاسفانه در این مسابقه باید بدون حضور یک بازیکن خوب خود به مصاف تیم فوتسال شهرداری ساوه به میدان برویم اما به هر حال برای این مهم هم چاره لازم را اندیشیده‌ایم و بازیکنانی را به این دیدار آورده‌ایم که بتوانند در طول تمام زمان‌های مسابقه در مقابل تیم شهرداری ساوه قابل قبول بازی کنند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم افزود: تیم ما در هفته‌های اخیر روند خوبی داشته است و سعی می‌کنیم در دیدار امروز با ارائه بازی منطقی و به دور از احساسی شدن، ابتدا به فکر دروازه تیم شهرداری ساوه باشیم و سپس از فرصت‌هایی که در مقابل دروازه این تیم به دست می‌آوریم، به خوبی استفاده کنیم.



وی با اشاره به شناخت خود از تیم فوتسال شهرداری ساوه، یادآور شد: از آنها به خوبی شناخت دارم به خصوص اینکه در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کمی بهتر بازی می‌کنند اما به طور حتم امروز باید مقابل آنها با احتیاط بازی کنیم زیرا شهرداری ساوه می‌تواند خطرناک باشد.



گنجیان عنوان کرد: آنها تساوی خوبی در خانه خود در مسابقه با گیتی پسند در هفته گذشته لیگ دسته برتر فوتسال باشگا‌‌ه‌های کشور را کسب کرده‌اند و طبیعی است که برای دیدار امروز از روحیه بسیار خوبی برخوردار باشند و این ما هستیم که باید مراقب تیم حریف باشیم.



وی تصریح کرد: بازیکنان ما برای این دیدار از آمادگی مطلوبی برخوردارند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد حتی در غیاب محمد کوهستانی بازیکن ملی پوش خود می‌توانیم با استفاده از موقعیت‌هایی که حتما در جریان مسابقه نصیبمان می‌شود، به دروازه حریف نزدیک شده و به گل برسیم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم بیان کرد: بازیکنان ما برای دیدار با شهرداری ساوه نیز تمرینات بسیار خوبی را در طول هفته‌ گذشته انجام داده‌اند و تلاش می‌کنیم در این دیدار حق خود را در میدان مسابقه بگیریم و چیزی را به اما و اگر نسپاریم زیرا به سه امتیاز این دیدار نیاز داریم.



وی در ادامه در خصوص دیدار قبلی تیمش در مصاف با میثاق تهران عنوان داشت: در این مسابقه که میهمان حریف تهرانی خود بودیم، در طول تمام زمان‌های مسابقه، بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشتیم و با نتیجه‌ برد و کسب سه امتیاز از میدان خارج ‌شدیم.



تیم فوتسال صبای قم امروز در دیداری داخل خانه از هفدهمین هفته مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در سالن حیدریان شهر مقدس قم برابر تیم فوتسال شهرداری ساوه به میدان می‌رود و این در حالیست که در مسابقه رفت تیم صبای قم با نتیجه پنج بر سه حریف خود را شکست داده است و این دیدار دو تیم از ساعت 16 برگزار می‌شود.