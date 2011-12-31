فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند رو به رشد تیم‌های نوجوانان و جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: برنامه ریزی لازم برای حضور موفق این دو تیم در مسابقات مهم پیش رو صورت گرفته است. در این رابطه تیم نوجوانان پس از حضور در تورنمنت گرجستان، هفته آینده در تورنمنت امارات شرکت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تیم جوانان هم در تورنمنت‌های خوبی شرکت خواهد کرد تا بازیکنان این تیم از نظر تجربی به شرایط مطلوبی برسند، تاکید کرد: قطعا توجه بیشتر به این تیم‌ها، موفقیت آنها در مسابقات آسیایی و صعودشان به مسابقات جهانی به رشد و پیشرفت بیشتر فوتبال کشورمان کمک خواهد کرد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در مورد تیم نونهالان هم تصریح کرد: این تیم برنامه‌های آماده‌سازی را به بهترین شکل پیش می‌برد و طبق رایزنی‌های صورت گرفته، جوانان فوتبال ایران اسفندماه برای برگزاری دیدار دوستانه به کویت می‌روند. این تیم خود را برای حضور در مسابقات جنوب مرکزی آسیا که از 10 اردیبهشت‌ماه سال 91 در پاکستان برگزار می‌شود، آماده می‌کند.

وی با بیان اینکه در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال نبوده است، در مورد اظهارات علیپور مبنی بر مقصر بودن وی، نبی و ترابیان در حذف تیم امید تاکید کرد: صحبت کردن در این خصوص دردی را دوا نمی‌کند، پس بهتر است پاسخ ایشان را ندهم!

معینی در مورد آخرین وضعیت پرونده تیم امید اظهار داشت: هنوز جوابی از فیفا در این خصوص نیامده است، البته به نظرم روابط خاصی در فیفا وجود دارد که به این مسئله بها ندادند. باید وضعیت شکایت ایران روشن می‌شد که متاسفانه نشد.

وی تشکیل تیم زیر 22 سال را به رشد بیشتر فوتبال ملی و معرفی بازیکنان مستعد به فوتبال ایران مهم دانست و افزود: قطعا به خاطر اینکه تمام بازیکنان این تیم در لیگ برتر بازی می‌کنند، در زمان چهار، پنج ماه و انجام شش، هفت بازی مناسب تدارکاتی به خوبی برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا آماده خواهند شد، رقابت‌هایی که اواخر خردادماه برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به برگزاری بسیار مطلوب فستیوال فوتبال در مناطق نه‌گانه افزود: خوشبختانه با حضور استعدادیاب‌های کمیته جوانان در هیئت‌های فوتبال و استان‌های مربوطه، بازیکنان بسیار خلاق و با استعداد شناسایی شده و به اردوهای مختلف تیم‌های پایه دعوت خواهند شد.

وی با بیان اینکه این فستیوال‌ها تاکنون در شهرهای اهواز، شیراز، ساری، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمان برگزار شده و در مهلت تعیین شده در تهران و همدان هم برگزار می‌شود، ادامه داد: فوتبال پایه در تمام دنیا، پایه تیم‌های ملی بوده و قطعا هر کشوری که تیم‌های پایه‌اش قوی‌تر باشد، تیم ملی بزرگسالانش نیز موفق‌تر خواهد بود.

معینی با بیان اینکه فیفا هم سرمایه گذاری بالایی برای بازیکنان در رده سنی پایه انجام داده است، در پایان گفت: با برگزاری چنین فستیوال‌ها و شرکت در مسابقات مختلف قصد داریم تا در قسمت پایه موفق عمل کرده و در نهایت پشتوانه تیم‌های ملی را تقویت کنیم.