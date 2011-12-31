به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس آقاکوچکی در حاشیه تمرینات این تیم در آستانه دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر مقابل ذوب آهن اصفهان، تصریح کرد: بازی بسیار سختی در پیش داریم زیرا ذوب آهن اصفهان در خانه نتایج خوبی گرفته است و در هفته‌های اخیر نیز نتایج خوب این تیم در خانه نشان می‌دهد که این تیم در این دیدار نیز با تمام توان به دنبال جبران ناکامی های خود است.



وی ادامه داد: خوشبختانه در این مسابقه با حضور آماده تمام بازیکنان خوب خود به مصاف تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان خواهیم رفت، ما هفته به هفته به پایان مرحله گروهی لیگ برتر نزدیک می شویم و یقینا به دنبال کسب پیروزی و جدا شدن از انتهای جدول هستیم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم افزود: از سوی دیگر به حساسیت این دیدار کاملا آگاهیم و بازیکنان ما خوب می دانند که باید با تمام توان خود بتوانند در طول تمام زمان‌های مسابقه در مقابل تیم میزبان بازی قابل قبولی انجام دهند.



وی ادامه داد: تیم ما در هفته‌های اخیر روند خوبی داشته است و سعی می‌کنیم در دیدار هفته پانزدهم مقابل ذوب آهن اصفهان نیز قطعا با ارائه بازی منطقی و به دور از احساسی شدن، کاملا به شکست حریف و انشاءالله کسب امتیازات لازم فکر می کنیم.



آقاکوچکی با اشاره به شناخت خود از تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان، یادآور شد: از آنها به خوبی شناخت دارم به خصوص اینکه آنها خود را برای حضور قوی در مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا آماده می کنند و قطعا برابر ما برای کسب برد بازی خواهند کرد.



وی تصریح کرد: به طور حتم در دیدار مقابل ذوب آهن اصفهان که در حال حاضر یکی از تیم های بالانشین جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال نیز محسوب می شود، باید مقابل آنها با احتیاط بازی کنیم زیرا باختن در این دیدار به نفع ما نیست.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم عنوان داشت: آنها در دیدار رفت که در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد، موفق به کسب پیروزی برابر تیم ما شده اند ولی در آن بازی تیم ما چندان آماده نبود و قطعا برای تلافی در این دیدار انگیزه زیادی دارد.



وی تصریح کرد: بازیکنان ما برای این دیدار از آمادگی مطلوبی برخوردارند و اگر با مشکل داوری و یا بد اقبالی در لحظات پایانی مواجه نشویم، می‌توانیم با استفاده از موقعیت‌هایی که حتما در جریان مسابقه نصیبمان می‌شود، به پیروزی برسیم.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری خارج از خانه از پانزدهمین هفته مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در سالن ملت اصفهان برابر تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان به میدان می‌رود و این در حالیست که در مسابقه رفت تیم ذوب آهن موفق شد تیم بسکتبال جهش ترابری قم میزبان خود را شکست دهد، ضمن اینکه این دیدار دو تیم از ساعت 16 روز دوشنبه دوازدهم دی برگزار می‌شود.