کاتاروهای قم نایب قهرمان کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاتا جودو قهرمانی کشور بعد از یک روز برگزاری در شهر مقدس قم و به میزبانی هیئت جودو این استان، در حالی با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد که در نهایت کاتاروهای قمی به مقام نایب قهرمانی دو فرم این رقابت ها دست یافتند.

در ترکیب تیم کاتا جودوی استان قم در این دوره از مسابقات محمدرضا صحرایی و محمدحسن سالاری در فرم گوشین جوتسو، سیدحسین حسینی زاده و علیرضا معتضدی در فرم کیمه نو کاتا، حمیدرضا محققی و مجتبی اسماعیل پور در فرم جونو کاتا و محسن قاسم لو و جواد بشارتی در فرم نا گه نو کاتا برای کسب عناوین اول تا سوم کشور به میدان رفتند.



در حالی که هیئت جودو استان قم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان این شهر پذیرایی تیم ها و کاتاروهای شرکت کننده در ششمین دوره مسابقات کاتا جودو قهرمانی کشور بود، کاتاروهای قمی در بخش تیمی در میان ناباوری به مقام پنجم دست یافتند.



در این مسابقات تیم گوشین جوتسو قم با ترکیب محمدرضا صحرایی و محمدحسن سالاری در فرم گوشین جوتسو بعد از تیم کاتا جودو تهران و بالاتر از تیم کاتا جودو استان همدان موفق به کسب مقام دوم و عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها شد.



این در حالی است که در فرم جونوکاتا نیز تیم کاتا جودو قمی متشکل از حمیدرضا محققی و مجتبی اسماعیل پور بعد از تیم کاتا جودو استان خراسان رضوی و بالاتر از تیم کاتا جودو استان اصفهان موفق به کسب مقام نایب قهرمانی کشور شد و در مکان دوم ایستاد.



در فرم ناگه نو کاتا نیز تیم کاتا جودو استان قم متشکل از محسن قاسم لو و جواد بشارتی با اختلافی اندک نسبت به دیگر رقبای شرکت کننده در این دوره از مسابقات بعد از تیم های کاتا جودوی استان های گلستان، همدان و کرمانشاه در مکان چهارم رده بندی قرار گرفت.



قم در حالی از قرار گرفتن در بین سه تیم برتر ششمین دوره مسابقات کاتا جودو قهرمانی کشور باز ماند که سال گذشته پنجمین دوره پیکارهای کاتا قهرمانی جودو کشور با شرکت بیش از 90 کاتارو در قالب 14 تیم از سراسر کشور به میزبانی کرمان برگزار شد و با قهرمانی کاتاروهای شایسته تیم اعزامی استان قم یعنی سالاری و صحرایی به پایان رسید.



کاتاروهای شرکت کننده در پیکارهای کاتا قهرمانی جودو کشور، در پنج رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان کاتاروهای اعزامی تیم کاتای استان قم با کسب عنوان نخست دو رشته گوشین جوتسو و جونوکاتا، در مجموع پنج رشته عنوان قهرمانی کشور را کسب کردند.



کاتاروهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات در رشته‌های ناگینوکاتا، کاتامنوکاتا، کی منوکاتا، گوشین جوتسو و جونوکاتا با یکدیگر به رقابت پرداختند که در رده‌بندی نهایی مجموع تمامی رشته‌ها، تیم قم بر سکوی قهرمانی ایستاد.