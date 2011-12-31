حماسه یوم الله 9 دی در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حمیدزاده صبح روز جمعه در مراسم گرامیداشت نهم دی در مجتمع فرهنگی هنری شهید سیدحسن شاهچراغی دامغان افزود: مقام معظم رهبری فرمودند، حرکت عظیم نهم دی حجت را بر همه تمام کرد و ملت ایران با حضور میلیونی خود در این حماسه به دشمنان درس ادب دادند تا به دین و مقدسات اسلامی توهین نکنند.
معاون پارلمانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه دشمنان فهمیدند که ایرانی زنده است، اضافه کرد: حضور ملت با بصیرت ایران اسلامی در حماسه عظیم نهم دی درس خوبی به آنها داد و به آنها فهماند که لحظهای رهبر و مقتدای خود را تنها نخواهند گذشت.
حسن حمیدزاده یاد آور شد که مردم ما از اهداف و برنامههای خود لحظه ای عقبنشینی نخواهد کرد افزود: ملت ایران همیشه در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئههای داخلی و خارجی ایستادگی کرده است.
وی اظهار داشت: پس از گذشت دو سال از حماسه عظیم ملت ایران در 9 دی که به عنوان روز بصیرت و میثاق با ولایت نامگذاری شده است، در این روز به جهانیان فهماندیم که با عشق و علاقه از وطن خود دفاع و پاسداری میکنیم و لحظهای رهبر خود را تنها نخواهیم گذاشت.
معاون پارلمانی ستاد کل نیروهای مسلح یادآورشد: ملت ایران، ملتی ولایی و عاشق حسین (ع) بوده و هستند و در دفاع از دین و حریم کشور لحظهای کوتاه نخواهند آمد و به دشمنان و بیگانگان باج نخواهند داد.
حمید زاده نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و افزود: ملت ایران بار دیگر در این دوره از انتخابات حضوری فعال خواهند داشت و نمایندگان خود را بر اساس شاخصهای تعیین شده انتخاب خواهند کرد.
دامغان - خبرگزاری مهر: معاون پارلمانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: حماسه یوم الله 9 دی 88 در تاریخ ایران اسلامی برای همیشه ماندگار شد.
