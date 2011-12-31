عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر به این موارد که اخیرا انتقادات و اظهارات در مورد عدم توان دولت در دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی و همچنین فراهم نبودن زمینه های دستیابی به 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در سالجاری در محافل مختلف رسانه ای و حتی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، پاسخ گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت در سال جاری برنامه ریزی گسترده ای برای ایجاد فرصت های جدید شغلی انجام داده و با استفاده از همه ظرفیت های کشور به دنبال کاهش نرخ بیکاری است، گفت: نگاه به گذشته و فعالیت های 1.5 تا 2 سال اخیر حکایت از موفقیت طرح های اشتغالی دولت دارد.

شیخ الاسلامی، اظهار داشت: من فکر می کنم آن کسانی که با بیاناتی منفی انگارانه در این حوزه وارد می شوند تلاش کنند تا یک مقدار مثبت تر نگاه کنند و با ایده پردازی، دادن فکر و همراهی بیشتر تلاش کنند دولت در این کار بزرگ ملی موفق باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که انتقاد کردن هیچ نفعی به حال مردم ندارد، در این خصوص که آیا فکر می کنید روند کاهش نرخ بیکاری ادامه دار باشد؟ تصریح کرد: حتما اینطور خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: دولت توانست نرخ بیکاری 14.6 درصدی تابستان سال 89 را به 11.1 درصد در تابستان امسال کاهش دهد و این کاهش 2.5 درصدی نشان دهنده موفق بودن برنامه های اشتغالی است.

به گفته شیخ الاسلامی، اینکه در سال جاری تاکنون 60 هزار نفر بیمه شده باشند و از سویی 1 میلیون هم فرصت شغلی ایجاد شده باشد را تایید نمی کنم. قرار نیست تعداد بیمه شدگان با تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده برابری کند و هیچ وقت اینگونه نبوده است که پس از تعداد شغل های ایجاد شده حتما برای هر شغل یک نفر هم بیمه شده داشته باشیم.

وی این مطلب را هم افزود که هم اکنون صدها هزار نفر در بحث مشاغل خانگی فعالیت می کنند و یا در خوداشتغالی هستند اما هیچکدام خودشان را بیمه نکرده اند؛ اگرچه مطلوب این است که همه تحت پوشش بیمه باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت در حال تلاش است تا پایان سال جاری 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی فراهم شود.

همچنین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز طی روزهای گذشته در سفر هیئت دولت به ایستگاه ایلام بار دیگر از برنامه ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در سال جاری دفاع کرد و گفت: با حجم موجود سپرده‌های بانکی در کشور، برای ایجاد 2.5 میلیون شغل به هیچ ‌وجه کمبود منابع نخواهیم داشت.

رئیس جمهور اظهار داشت: از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات برای ساختن کشور ایجاد اشتغال گسترده و ریشه ‌کنی بیکاری از همه جای این سرزمین است.

احمدی نژاد تاکید کرد: زمانی که دولت اعلام کرد برای رفع مشکل بیکاری باید سالی 2.5 میلیون شغل ایجاد شود، عده‌ای طبق معمول شروع به مانع ‌تراشی و مخالفت کردند، اینکه یا توان این کار را در خود نمی‌بینند یا به خدا امید ندارند و یا علاقه‌ای ندارند به اینکه مشکل بیکاری به دست جوانان این کشور و خادمان مردم حل شود و شروع کردند به یأس ‌پراکنی.

وی افزود:‌ خادمان شما در دولت همه فشارها، توهین‌ها و کارشکنی‌ها را تحمل می‌کند و در کنار مردم قرار دارند تا با کمک و همکاری هم برای تمام جوانان کشور شغل با شرافت ایجاد شود و به صراحت اعلام می‌کنم که اگر روزی کمبود منابع و اعتبارات در کشور وجود داشته باشد، حاضرم با افتخار در کنار جوانان آستین‌ همت را بالا زده و دوشادوش آنها برای ایجاد شغل مناسب برای جوانان تلاش کنم.