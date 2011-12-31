قهرمانان مسابقات فوتسال دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه هشت تهران تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور رئیس، اعضای هیئت رئیسه، جمعی از استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه برگزار شد، از اعضای تیم فوتسال کارکنان و هیئت علمی این دانشگاه که در مسابقات واحدهای منطقه هشت به مقام قهرمانی دست یافتند، با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ضمن تبریک این موفقیت ورزشی ارزشمند، اظهار داشت: شما ورزشکاران موجب افتخار جامعه دانشگاهی هستید و می توانید با تلاش و کوشش مضاعف در مسابقات سخت تر نیز به مقام های بالاتر نائل شوید.

نقی شجاع افزود: امکانات دانشگاهی به طور کامل در اختیار استادان، کارکنان و دانشجویانی است که برای دانشگاه افتخار آفرین می شوند و دراین زمینه هیچ مانعی وجود ندارد.

معاون پژوهشی واحد فیروزکوه و کاپیتان این تیم نیز در این مراسم گفت: کسب عنوان قهرمانی در منطقه هشت دانشگاه آزاد کار بسیار دشواری بود که با هم دلی همه اعضا آسان شد.

علی مهدی زاده اشرفی افزود: امید است درمسابقات کشوری این رشته که در آینده ای نزدیک در مشهد مقدس برگزار می شود، تیم فوتسال واحد فیروزکوه بتواند با ادامه درخششها، یکی از سکوهای نخست را از آن خود کند.

در این دوره از مسابقات که به مدت هشت روز و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری برگزار شد، تیم فوتسال این دانشگاه توانست در دیدار پایانی با نتیجه سه بر یک بر تیم واحد تهران شمال غلبه کرده و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر ببرد.