فرقه ضاله "فراماسونری" در فیروزکوه تحلیل و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در سالن آمفی تئاترشهید آوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه به همت تشکل دانشجویی "هادیان نور" این دانشگاه و با حضور جمع کثیری از دانشجویان و استادان رشته های گوناگون برگزار شد.

در این همایش رئیس مؤسسه ضدفراماسونری و کارشناس مطرح موضوع شیطان پرستی به بیان مطالب ارزشمندی با موضوع این همایش پرداخت.

حجت الاسلام حسین عرب گفت: متأسفانه دراین خصوص بزرگنمایی مفرطی صورت گرفته است و اینگونه نیست که هر لباس و فرم مویی که جوانان ما استفاده می کنند وابسته به جریانهای خاصی مثل شیطان پرستی باشد.

وی افزود: دلیل اصلی این بزرگنمایی را می توان در خواست جریانهای معاند در معرفی خودشان به جوانان تحلیل کرد.

استاد حوزه علمیه قم برخی عملکردها را در مسیر مبارزه با موضوعات خاص انحرافی اشتباه قلمداد کرد و گفت: شناخت دقیق مسیر فکری دشمن و مورد ملعبه آنان قرار نگرفتن، یکی از اصول اساسی موفقیت در این مسیر است.

وی ادامه داد: فراماسونری یکی از جریانهای انحرافی دربین جوانان است و در شرایط کنونی جامعه عرفانهای کاذب رشد مؤثری در افکار جوانان ما داشته که احتمالا از کم کاری طبقه روحانیت به خصوص در بین جوانان ناشی می شود، تا جایی که روح تشنه حقیقت یابی جوانان به ساحل تفکرات انحرافی پای می گذارد و از حقیقت دین و خداشناسی دور می ماند.