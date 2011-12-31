انتظار قهرمانی قم را داشتم

مجید متقی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای برگزاری مطلوب و شایسته ششمین دوره رقابت های کاتا جودو قهرمانی کشور تلاش زیادی انجام داده بودیم، ضمن اینکه با توجه به برخورداری از چهره های مطرح کاتا به دنبال قهرمانی این رقابت ها بودیم.

وی با اشاره به قرار گرفتن تیم کاتا جودو قم در مکان پنجم رده بندی نهایی پیکارهای کاتا جودو قهرمانی کشور، بیان کرد: به دست آوردن این عنوان در شان تیم کاتا جودو قم نبود، زیرا با بهترین نفرات خود در این مسابقات شرکت کرده بودیم.



رئیس هیئت جودو استان قم ادامه داد: کاتاروهای توانمند و خوب قم در چهار فرم گوشین جوتسو، کیمه نو کاتا، جونو کاتا و ناگه نو کاتا در ششمین دوره رقابت های کاتا جودو قهرمانی کشور به رقابت با حریفان خود پرداختند که در نهایت عنوان دوم دو فرم نصیب کاتاروهای قمی شد.



وی با اشاره به نایب قهرمانی تیم های کاتای گوشین جوتسو و جونو کاتای قم، اضافه کرد: رقابت های کاتا جودوی قهرمانی کشور در حالی با معرفی تیم های برتر در قم به کار خود پایان داد که انصافا تیم های قوی و سرشناسی از استان های مختلف در این دوره از رقابت های کاتای قهرمانی کشور حضور یافته بودند.



متقی یاد آور شد: تمام نفرات مطرح که سابقه حضور در مسابقات کاتا جودو قهرمانی جهان و آسیا را داشتند و موفق به کسب مدال و عنوان آسیایی و جهانی و همچنین دوره های قبل پیکارهای قهرمانی کشور شده بودند، در این دوره به دنبال کسب عنوان در قم حضور پیدا کردند.



وی اضافه کرد: ششمین دوره مسابقات کاتا جودو قهرمانی کشور با شرکت کاتاروهای مدعی در پنج فرم در قم برگزار شد، رقابت هایی که با شرکت برترین‌های این رشته ورزشی از استان‌های به میزبانی هیئت جودو استان قم به انجام رسید.



رئیس هیئت جودو استان قم تصریح کرد: در ترکیب تیم کاتا جودو استان قم که میزبان این دوره از رقابت ها بود به مدال طلای محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی دو تن از قهرمانان کاتا جهان و آسیا و همچنین مدافع عنوان قهرمانی سال گذشته پیکارهای قهرمانی کشور امید داشتیم که این ورزشکاران نیز در فرم خود نایب قهرمان کشور شدند.



گفتنی است: ششمین دوره پیکارهای کاتا جودو قهرمانی کشور در پنج فرم با شرکت کاتاروهای بیش از 15 استان کشور به مدت یک روز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد و با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید، ضمن اینکه تیم های کاتا جودو استان های گلستان و خراسان رضوی در مکان های بعدی ایستادند و البته تیم کاتا جودو قم در مکان پنجم قرار گرفت.